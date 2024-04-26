Nihal Candan'ın yakalandığı Anoreksiya Hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı

Cezaevinde 37 kiloya kadar düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı

Anoreksiya hastalığı nedir, sorusu hız kazandı. Cezaevinde tutuklu bulunan Candan kardeşlerden Nihal Candan anoreksiyaya yakalandı ve 37 kiloya düştü. Nihal Candan bu sağlık sorunu gerekçesiyle tahliye edildi. Peki, anoreksiya hastalığı nedir ve kimlerde görülür? Anoreksiya hastalığı ne demek? Nervoza hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte detaylar...

Nihal Candan'ın anoreksiya olduğu ve 37 kiloya düştüğü için tahliye edildi. Peki, Anoreksiya hastalığı nedir, nasıl tedvai edilir? Tüm ayrıntılar haberimizde.

ANOREKSİYA HASTALIĞI NEDİR?

Anoreksiya, tam adıyla Anoreksiya Nervoza, vücut ağırlığında anormal derecede düşüklük, hissedilen yoğun kilo alma korkusu, ve çarpık kilo algısı ile karakterize edilen bir beslenme bozukluğuna denir.

Ciddi bir psikolojik bozukluktur.

ANOREKSİYA NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Bireylerin aşırı kilo kaybı yaşamasına, yetersiz beslenme ile birlikte çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur.

Hastalık yaş ve cinsiyet fark etmeksizin her bireyde ortaya çıkabilir. Ancak, bu hastalığın en yaygın olarak görüldüğü grup, adolesan kadınlardır.

Kişinin vücut ağırlığını kontrol altında tutma arzusuyla karakterize edilir.

Ailede yeme bozukluğu öyküsü olan bireylerde anoreksiya riski daha yüksek kabul edilir.

Medyada ve toplumda idealize edilen zayıf vücut imajları, baskı ve beklentiler, anoreksiya gelişimini destekler.

ANOREKSİYA NERVOZA, BELİRTİLERİ

İlk belirtisi aşırı kilo kaybıdır. Kişi kendine yemek yeme konusunda aşırı kısıtlamalar getirir.Vücut ağırlığına ve şekline karşı saplantılı bir tutum oluşturur. Kilo alma korkusuyla yemeği reddeder.

Sürekli diyet yapma ve yoğun egzersiz yapma isteği oluşur. Yemek yedikten sonra suçluluk veya depresyon hisseder.

Adet düzensizlikleri ve hormonal değişiklikler başlar. Vücut ısısında düşüş yaşanır.

Zamanla kilo kaybına bağlı iskelet görünümüne yönelik açık bir zayıflık ve cilt altı yağ dokusunda azalma yaşanır.

ANOREKSİYA NERVOZA NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bu hastalığın başlangıcı genellikle psikolojik olduğu için kişinin mutlaka bir psikiyatrist desteği alması önerilir.

Daha sonra yeme bozukluğundan dolayı oluşmuş rahatsızlıkları tedavi etmek için de tıbbi destek verilir.

Hastalığın ilerlemeden tedavisi erken teşhiste büyük rol oynar ancak hastaların yüzde 10 kadarının kaybedildiği, ağır seyreden bir hastalıktır.

Tedavisi genellikle uzman hekimler tarafından hastanede ve ayakta yapılır.

Bazı durumlarda kişiye antidepresan kullanımı da önerilir.



