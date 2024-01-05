Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin davasında rekor ceza istemi

5 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 10:40

Sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Dilan ve Engin Polat çifti ile başlayan gözaltılara, Nihal ve Bahar Candan kardeşler eklendi. Sazan sarmalı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği iddia edilen kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren ve iki kardeşin de içerisinde yer aldığı dolandırıcılık şebekesi, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satma vaadiyle vatandaşları dolandırmıştı. Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ın da mağdurlarla lüks restoranlarda yapılan görüşmelere 'güven vermek için' katıldığı ve alınan paraların fenomenler üzerinden aklandığı iddia edilmişti.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme, iki kardeşin geçtiğimiz aylarda gözaltına alındığı davaya ilişkin kararını açıkladı. Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bir kısım sanıklar, mağdurlar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eren Koç’un 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' ile 73 kişiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verirken, Nihal Candan’ın eski erkek arkadaşı sanık Onur Apaydın’ın ise aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan sanıkların 2 müşteki yönünden beraatine karar verilirken, diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılması hükmedildi.

"GELİRLERİN AKLANMASINA İLİŞKİN AYRICA HÜKÜMLER KURULACAKTIR"

Bazı mağdurların avukatı Burak Temizer verilen karara ilişkin, "Gelinen noktada Türkiye'nin farklı illerinden tam 73 mağdurun olduğu, 37 sanığın yargılandığı 17 celse süren dava neticesinde sanıkların yüzyıllarca yılı bulan hapis cezaları ve milyonlarca liralık adli para cezaları ile cezalandırılmalarına karar verildi. Örgüt, icra dairelerinden hacizli veya devletin el koyduğu araçları sözde ucuza temin etmek vaadiyle onlarca kişiyi farklı zamanlarda milyonlarca lira dolandırmış durumda" dedi.

Temizer, "Örgüt üyeleri yeri geldiğinde kendilerini kamu görevlisi örneğin icra müdürü olarak yeri geldiğinde de banka yetkilisi olarak tanıtmışlar. Aynı zamanda mağdurlardan alınan paralar kimi zaman kurulan paravan şirketlerin hesaplarına yatırtılmış. Tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü olarak suçtan elde edilen milyonlarca liranın aklanması sürecine bir başka deyişle suç gelirlerinin aklanmasına dair de ilerleyen zamanlarda yargılamalar olacak ayrıca hükümler kurulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.