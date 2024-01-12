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    Nihal ve Bahar Candan kardeşler operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yapılan yeni operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

    Nihal ve Bahar Candan kardeşler operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    "Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ay önce İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

    Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı.

    Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(32), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

    NE OLMUŞTU?

    Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyerek vatandaşlara ulaşan şüphelilerin ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç satarak güven kazandıkları sonrasında ise araç talepleri ve paraları topladıktan sonra ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri belirlenmişti. Çetenin herhangi bir araç teslimi yapmayarak 50 müştekiyi yaklaşık 100 Milyon lira dolandırdıkları tespit edilmişti.

    Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 24 şüpheli 2021 yılı haziran ayında yakalanmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı. 2023 Mayıs ayında ise 6 şüpheli şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1 i serbest kalırken 5 şüpheli tutuklanmıştı. Kasım ayında ise suç gelirlerini akladıkları iddia edilen

    Gülnihal Ç., Alisya B.C. ve Hacı İ.S. isimli şahıslar yakalanarak tutuklanmışlardı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Bahar CandanOperasyonGözaltı
    Haberler > Magazin > Nihal ve Bahar Candan kardeşler operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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