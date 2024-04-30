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Müge Anlı’da aranan Kaan Çam bulundu! İşte ilk sözleri: Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı’da aranan Kaan Çam bulundu! İşte ilk sözleri: Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te aranan 15 yaşındaki Kaan Çam bulundu. Bursa’dan İstanbul’a Farah Zeynep Abdullah’ı aramak için gelen Çam, Nişantaşı’nda ortaya çıktı. Genç isim bugün geldiği programda “Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum. Bulsam onunla buluşacaktım, bu bir hayranlıktı. Kötü bir şey yoktu” dedi.

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert’e Bursa Osmangazi’den bir aile konuk olmuştu. Anne Gamze Çam, 15 yaşındaki oğlu Kaan Çam’ın evden kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Müslüm Gürses hayranı olan ve “Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim” diye dolaşan gençle ilgili sevindiren gelişme yaşandı. 

Müge Anlı’da aranan Kaan Çam bulundu! İşte ilk sözleri: Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum - 1. Resim

HERKES ONU, O ÜNLÜ OYUNCUYU ARIYORDU

Bursa’dan İstanbul’a gelen Kaan Çam, kendisine saçtan Müslüm Gürses bıyığı yapmış ve Şişli, Beşiktaş, Nişantaşı çevresinde karşılaştığı kişilere Farah Zeynep Abdullah’ı aradığını söylemişti. Dünkü yayına birçok görgü tanığı bağlandı ve Çam’ın akıl sağlığından şüphe ettiklerini belirtti. Kaan’ı görenler ayrıca genç ismin “Farah Zeynep Abdullah benim kız arkadaşım” diyerek dolaştığını söyledi. 

Müge Anlı’da aranan Kaan Çam bulundu! İşte ilk sözleri: Farah Zeynep Abdullah’a karşı aşk duyuyorum - 2. Resim

“FARAH ZEYNEP ABDULLAH’A AŞK DUYUYORUM”

Müge Anlı’daki Kaan Çam, dünkü programın ardından devriye atan polis ekipleri tarafından bulundu ve çocuk şubeye teslim edildi. İlk kez konuşan Kaan Çam, şunları söyledi:

“Kendime kalacak yer bulmuştum. Zeynep Farah’a karşı aşk duyuyorum. Onu arıyordum. Bulsam tanışacaktım, bu bir hayranlıktı. Kötü bir şey yoktu. Dışarıda kalmak Allah kimsenin başına vermesin, çok zor bir şeymiş. Kimsenin evi gibisi yok. Müge Ablam’a da teşekkür ederim.”

“KENDİSİYLE TANIŞMAK İSTEDİM, KÖTÜ BİR AMACIM YOK”

Yayında Farah Zeynep Abdullah’a da seslenen Kaan Çam, şöyle konuştu:

“Farah Zeynep Abdullah, hiçbir zaman kötü düşünmesin, benim kötü amacım yok. Sadece kendisiyle tanışmak istedim. Bu kadar insanı telaşlandırdığım için özür diliyorum. Söz bir daha evden gitmeyeceğim. Yanlış yaptığımın farkındayım, böyle yaparak herkesi üzdüm.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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