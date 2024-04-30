Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Ali Sürmeli bu evde yaşıyor! 13 dönüm arsayı 1000 dolara almış

Bir dönem rol aldığı Kurtlar Vadisinde ‘Zaza Dayı’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ali Sürmeli, Assos’ta kendine yeni bir hayat kurdu. Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan Sürmeli, zamanında 13 dönüm araziyi 1000 dolara aldığını açıkladı.

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Beyaz Karanfil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok yapımda rol alan Ali Sürmeli, 42 yıldır doğayla iç içe bir hayat sürüyor. Sürmeli’nin araziyi aldığı fiyat ise duyanları şaşırtıyor.

Ünlü oyuncu Ali Sürmeli, kişisel sosyal medya hesabından yaşadığı hayatı gözler önüne seriyor. Takipçileriyle günlük hayatından kareler paylaşıyor.

“ASIL ZENGİNLİK BU”

Assos’taki Kadırga Koyu’nda yaşayan Sürmeli, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Bana burası 13 sene önce nasip oldu. Karavanımı koyuyorum, kimse al buradan diyemiyor. Mütevazi değil, lüks bir yaşamım var. Asıl zenginlik bu. İçinde Hilton banyosu var. Evimin altından rüzgar geçiyor, en güzel uyku o.”

“YAN TARAFI YALVAR YAKAR İSTEDİK”

Arsayı yıllar önce 1000 dolara aldığını açıklayan Sürmeli, şöyle konuşmuştu:

“1+0 ahşap bir evim var. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler. Şimdi karavanımı koyuyorum. O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almıştık. Yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 bin istediler. 13 dönümü bin dolara almıştık. Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Herkes dağıldı, böyle kaldı.”