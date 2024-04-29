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Canlı yayında feci kaza! Tiktok fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Canlı yayında feci kaza! Tiktok fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok’ta yayınladığı enerji içeceği videoları ile adından söz ettiren Neşet Turan, 2 arkadaşıyla birlikte Kayseri’den İstanbul’a doğru çıktığı yolda hayatını kaybetti. ‘Yürüyen Adam’ lakaplı Turan’a açtığı canlı sırasında kamyonun çarptığı öğrenildi. Öte yandan 36 yaşındaki fenomen ismin CZN Burak ile görüşmek için yola çıktığı ortaya çıktı.

Kayseri’de yaşayan TikTok fenomeni Neşet Turan feci şekilde can verdi. 36 yaşındaki ismin ölümü takipçilerini üzdü. 

YAYINDA KAMYONET ÇARPTI

Neşet Turan, iki arkadaşıyla birlikte 8 gün önce Kayseri’den İstanbul’a gelmek için yola çıktı. Farklı yerlerde konaklayan gruptan Turan, dün akşam 20.30 sıralarında Aksaray – Ankara karayolu üzerinde canlı yayın açtı. Yol kenarından yürürken bir taraftan yayında konuşan Turan’a kamyonet çarptı. Kamyon şoförünün olay sonra kaçtığı öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Canlı yayında feci kaza! Tiktok fenomeni Neşet Turan hayatını kaybetti - 1. Resim

CZN BURAK İLE GÖRÜŞECEKTİ

Feci kaza sonrası hastaneye kaldırılan Neşet Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Neşet Turan’ın CZN Burak ile görüşmek için yola çıktığı öğrenildi.

NEŞET TURAN KİMDİR?

Çektiği enerji içeceği videoları ile popüler hale gelen Neşet Turan, 36 yaşındaydı. TikTok’ta geniş bir takipçi kitlesine kavuşmuştu. ‘Yürüyen Adam’ lakabıyla tanınıyordu. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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