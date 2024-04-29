Müge Anlı, kayıp Kaan Çam’ın peşine düştü! Saçlarından bıyık yaptı, ‘Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim’ diye dolaşıyor

Ünlü sunucu Müge Anlı, programında 15 yaşındaki Kaan Çam’ı aramak için harekete geçti. Yaşından büyük görünmek için saç telinden bıyık yapan Müslüm Gürses hayranı Çam’ın “Farah Zeynep Abdullah benim sevgilim” diyerek Nişantaşı’nda dolaştığı öğrenildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in programına Gamze Çam konuk oldu. Çam, 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi oğlu Kaan Çam’ı aradığını belirterek yardım istedi.

BURSA’DAN İSTANBUL’A GELDİ

Çaresiz anne, Yusuf Çam’ın 22 Nisan Pazartesi günü Bursa Osmangazi’den kaybolduğu daha sonra İstanbul’da olduğuna dair fotoğraflar attığını söyledi.

Aile, arabesk müzik hayranı olan Kaan’ın Müslüm Gürses hayranı olduğu ve yaşı anlaşılmasın diye saçını kesip bıyık yaptığını belirtti.

“FARAH ZEYNEP ABDULLAH BENİM SEVGİLİM”

Yayının ardından izleyiciler Müge Anlı’ya ulaştı. Seyirciler Kaan Çam’ın Nişantaşı’nda oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ı aradığını, “Benim kız arkadaşım” diyerek dolaştığını öne sürdü.

Yayına bağlanan Kadir adlı bir izleyici “Ben Beşiktaş Akaretler’de kendisini gördüm. Bize sevgilisini aradığını söyledi. İnternete Farah Zeynep Abdullah adını yazınca şaşırdık. Kamera şakası sandık ama çok ciddiydi. Bıyıklarını beyaza boyamıştı. Akli dengesi yerinde değil gibiydi. Akaretler’den aşağı Nişantaşı’na doğru indi. Ben başka yerleri arayacağım diyerek gitti” dedi.

MÜGE ANLI, NİŞANTAŞI ESNAFINA SESLENDİ

Başka bir izleyici ise Nişantaşı’ndaki caddede Kaan Çam’ı yarım saat önce gördüğünü söyledi. Müge Anlı “Nişantaşı esnafından rica ediyorum. Lütfen bulalım” diye etraftakilere seslendi.

Nişantaşı, Beşiktaş, Bebek semtlerinde görülen ve Farah Zeynep Abdullah’ın sevgilisi olduğunu söyleyen Kaan Çam’a henüz ulaşılamadı.