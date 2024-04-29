Şarkıcı Nilay Toprak’ın güzellik merkezinde skandal olay! Hapsi isteniyor

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Sabah 29 Nisan 2024 09:52 - Güncelleme: 29 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme:

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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Nilay Toprak, kendisine güzellik merkezi açmıştı. Burada solaryum hizmeti veren Toprak’tan Gülcan İ. adlı bir müşterisi dikkatsizlik nedeniyle solaryum sonrası yaralandığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü ismin taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.