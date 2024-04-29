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Şarkıcı Nilay Toprak’ın güzellik merkezinde skandal olay! Hapsi isteniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Sabah
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Şarkıcı Nilay Toprak’ın güzellik merkezinde skandal olay! Hapsi isteniyor

Magazin Haberleri  / Sabah

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Nilay Toprak, kendisine güzellik merkezi açmıştı. Burada solaryum hizmeti veren Toprak’tan Gülcan İ. adlı bir müşterisi dikkatsizlik nedeniyle solaryum sonrası yaralandığını belirterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünlü ismin taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Çektiği videoları Instagram’da paylaşarak popülerlik kazanan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Nilay Toprak, kendi adıyla bir güzellik merkezi açtı. Ünlü isim buraya gelerek solaryuma hizmeti alan vücudunda yaralar oluşan bir müşterisiyle davalık oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah’ta yer alan habere göre; Bakırköy’de bulunan Nilay Toprak Güzellik Merkezi'ne müşteri olarak gelen Gülcan İ. solaryum hizmeti almak istedi. Solaryumdan çıkan Gülcan İ'nin vücudunun bazı bölgelerinde yaralanmalar meydana geldi. Bu yaralanmaların Toprak’ın dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiğini öne süren Gülcan İ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

Şarkıcı Nilay Toprak’ın güzellik merkezinde skandal olay! Hapsi isteniyor - 1. Resim

3 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Toprak’ın kusurlu olduğu tespit edilirken, müşterinin kusurunun bulunması belirtildi. Öte yandan savcılık soruşturmayı tamamladı. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede Nilay Toprak’ın ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Sabah
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