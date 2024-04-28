Melek Baykal'dan yıllar sonra gelen 'Cennet Mahallesi' itirafı

Usta oyuncu Melek Baykal'dan yıllar sonra 'Cennet Mahallesi' itirafı geldi. Baykal, teklif ilk geldiğinde Alişan ve Çağla Şıkel'le oynamak istemediğini söyleyip "Biri türkücü, biri modeldi... Ama Türker İnanoğlu ısrar etti ve ön yargımı kırdı" dedi.

Türk dizi tarihine damga vuran Cennet Mahallesi'nin Pembe ve Yunus'u yıllar sonra bir araya geldi. Müjdat Gezen'in Youtube kanalına konuk olan Melek Baykal dizi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Cennet Mahallesi'nde Pembe rolüne hayat veren Melek Baykal o dönem dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu ile ilk görüşmesinden sonra başrolde oynayacak isimlerden memnun olmadığını açıkladı.

İlgili Haberler Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı

'BİRİ TÜRKÜCÜ BİRİ MODEL'

Müjdat Gezen ile Bizim Ev programında konuşan Baykal, Alişan ve Çağla Şikel'in o dönem ekran tecrübesinin olmaması ve birinin türkücülük, diğerinin ise modellikten geliyor olması nedeniyle ön yargı sahibi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'KARŞI ÇIKTIM AMA TÜRKER ISRAR ETTİ'

Ben ikisine de karşı çıkmıştım. Çünkü Türker İnanoğlu benimle ilk konuştuğunda dedi ki Alişan ve Çağla Şikel var. Dedim ki o zaman beni affedin ne olur, çünkü ben biri manken diğeri türkücü oynayamam kusura bakmayın.

Israrla 'Sen bana güven, olacak' dedi ve gerçekten de oldu. Türker abi havayı çok iyi koklayan bir adamdı.