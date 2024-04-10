Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı

Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çağla Şikel, yaptığı imaj değişikliğiyle takipçileri tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Çağla Şikel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaptığı ruhani çalışmalarla aşk, hayatıyla ve açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen Çağla Şikel, kendisinin son videosu ile gündeme geldi. Şikel'deki değişikliği görenler şoke oldu. 

Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı! - 1. Resim

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çağla Şikel'in Instagram hesabında yayınladığı videosunda dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı! - 2. Resim

Kariyerine mankenlikle başlayan ve güzelliği dillere destan bir hal alan Çağla Şikel, yıllardır ekranların sevilen isimlerinden bir tanesi. 1997'de katıldığı Miss Turkey'de birinci olan, aynı zamanda Miss World yarışmasında da Avrupa Güzeli seçilen ünlü isim, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım attı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Terörist Mehmet Kopal Fransa'da yakalandıUğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetmişti: Gerçek Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hayati tehlikesi var mı? Yoğun bakımdaki Nuri Alço'dan haber var, doktorları son durumu paylaştı - MagazinYoğun bakımdaki Nuri Alço'dan haber varSurvivor'a damga vuran tartışma! Acun Ilıcalı, Ogeday'a demediğini bırakmadı - MagazinKonseye damga vurdu! Acun, Ogeday'a demediğini bırakmadıPolat çiftini kızdıran ‘kelepçeli lamalar’ yorumu! Suç duyurusunda bulundular - MagazinGördükleri yorum çılgına çevirdi! Suç duyurusunda bulundularSurvivor’da oyunu kaybeden Damla Can çok kızdı! Acun Medya yönetimini hedef aldı - MagazinYapım ekibine resti çekti, Ilıcalı fena kızacakOktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır’ın 20. ölüm yıldönümünde videolu mesaj! - MagazinÖlüm yıldönümünde unutulmadı, mesajı gündem olduDemet Şener, 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını isteyen eski eşi İbrahim Kutluay’ı ti’ye aldı - MagazinNafaka krizi büyüyor... Eski eşini fena ti'ye aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...