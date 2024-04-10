Çağla Şikel'in değişimini görenler şaştı kaldı

Çağla Şikel, yaptığı imaj değişikliğiyle takipçileri tarafından ağır bir şekilde eleştirildi. Çağla Şikel, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yaptığı ruhani çalışmalarla aşk, hayatıyla ve açıklamalarıyla sıklıkla gündeme gelen Çağla Şikel, kendisinin son videosu ile gündeme geldi. Şikel'deki değişikliği görenler şoke oldu.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Çağla Şikel'in Instagram hesabında yayınladığı videosunda dudaklarındaki eşitsizlik ve şekil orantısızlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Kariyerine mankenlikle başlayan ve güzelliği dillere destan bir hal alan Çağla Şikel, yıllardır ekranların sevilen isimlerinden bir tanesi. 1997'de katıldığı Miss Turkey'de birinci olan, aynı zamanda Miss World yarışmasında da Avrupa Güzeli seçilen ünlü isim, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine adım attı.