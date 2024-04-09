Survivor'a damga vuran tartışma! Acun Ilıcalı, Ogeday'a demediğini bırakmadı

Survivor'un dün akşam yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı büyük fark yiyen Mavi Takım'ın yıldız yarışmacısı Ogeday'a yüklendi. Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep sensin Ogeday. Birbirimizi kandırmayalım. Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" dedi. Ogeday ise Ilıcalı'ya tepki gösterdi.

Survivor'un dün akşam ekrana gelen bölümünde gergin anlar yaşandı.

ELEME ADAYI YASİN OLDU

Kırmızı Takım, Mavi Takım'ı 12-3 skorla fark atarak mağlup etti. Dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım ise konseyde eleme adayı çıkarttı. Bu isimse Yasin oldu.

"BU TAKIM MİSYONUNU TAMAMLADI"

Takımın durumunu eleştiren Acun Ilıcalı ise kimsenin mücadele etmediğini dile getirerek, "Bu kez ilginç bir konseydeyiz. Survivor'da bir takımın iflasını konuşacağız. Fark yiyen bir takım gördüm ama şu duruma düşen bir takım görmedim. Survivor'da kazanmak için hiçbir motivasyonu olmayan. Birbirine hiçbir şekilde destek vermeyen ve bugün itibariyle Survivor'da misyonunu tamamlamış bir takım görüyoruz. Daha 1 hafta önce 10 gün önce bir şey yokken bu duruma Poyraz yüzünden düşüyorsa, demek ki bu takım Poyraz'ın takımıymış. Poyraz olmayınca bu takımdan bir şey olmuyormuş diye düşünüyorum. Bugün itibariyle görüşüm şu maalesef; Survivor'da bu takım misyonunu tamamladı. Poyraz gidince dağıldınız, meğerse lider Poyraz'mış. Ben 10 yıldır ilk defa bir oyunun ortasında kazananı bildim. Yüzde 100 emin oldum." dedi.

"SPORCULARIN BAZEN DÜŞÜŞLERİ OLABİLİYOR"

Benchte uyuduğu ve oyunda hiç sayı alamadığı için hedefte olan Ogeday ise "Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz" ifadelerini kullandı.

"AĞIR BİR MİSYON YÜKLÜYORSUNUZ"

Acun Ilıcalı'ya da tepki gösteren Ogeday, şöyle devam etti: "Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz"

"TAKIMIN DAĞILMASININ SEBEBİ SENSİN"

Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabii ki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" dedi.

Bu tartışmanın üzerine Ogeday, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diye sordu; Ilıcalı ise "Zaten yeterince hava alacaksın" dedi.