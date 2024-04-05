Turabi, Survivor All Star’daki en tehlikeli 3 yarışmacıyı sıraladı! Acun Ilıcalı’dan da bir isteği var

Survivor’daki performansıyla çok konuşulan ancak sakatlığı nedeniyle Survivor All Star’dan diskalifiye olan Turabi Çamkıran, çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Yarışmadaki en tehlikeli 3 ismi sıralayan Çamkıran, Acun Ilıcalı’ya da göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

Survivor’ın en iddiaları isimlerinden olan ‘Turbo’ lakaplı Turabi, sağlık sorunları nedeniyle yarışmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Elenmesinin ardından yoğun bakımda tedavi gören isim son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

“POYRAZ’IN ELENMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM”

Dün akşam Poyraz’ın elenmesinin ardından kişisel Instagram hesabından duygularını dile getiren Turabi, “Yiğit'e ve sevenlerine geçmiş olsun. Güzel bir renkti Survivor için... Erken elenmesine gerçekten üzüldüm. Bir başka sezon daha güçlü döneceğine eminim” yorumunda bulundu.

“BERNA, HAKAN VE SERCAN…”

Survivor All Star kadrosuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Turabi, paylaşımının devamında ise şunları söyledi:

“Bana göre Survivor’ın en tehlikeli 3 yarışmacısı Berna, Hakan ve Sercan’dır. Survivor All Star 2024’ün en tehlikeli ve gerçek oyunları düellodur. Ve bu saydığım üçü sürekli oradalar. Her seferinde daha da güçlenerek çıkıyorlar oradan. Hiç oraya girmemiş birisinin bu üçlüyü yenmesi hiç kolay olmayacaktır. Eğer adın Turabi, namın Turbo değilse.”

ACUN ILICALI’YA ÇAĞRI

Survivor’dan elense de meydan okumayı sürdüren Turabi, Acun Ilıcalı’ya da gönderme yapmayı ihmal etmedi:

“Bir gün döndüğümde tüm düellolara gire gire finale gideceğim ve o kupayı tüm dülloları kazanmış biri olarak alacağım. Tabi bunun gerçekleşmesi için sayın Acun Ilıcalı’nın engelimi kaldırım telefonlarıma bakması lazım. Ya çok meşgul o yüzden telefonlarımı açmıyor ya da bana yanlış numara verdi.”