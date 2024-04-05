Survivor All Star’a Poyraz veda etti! ‘Büyük konuştum, büyük patladım’ sözleri dikkat çekti

TV8’in heyecanla takip edilen yarışması Survivor All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışma Sercan, Hakan, Özgür ve Poyraz arasında heyecanlı düellolara sahne oldu. Gecenin sonunda ise Survivor hayallerine Poyraz veda etti.

Survivor’da eleme adayları olan Hakan, Sercan, Yiğit ve Özgür olmuştu. 4 isim arasında zorlu geçen düellolar sonunda elenen kişi belli oldu.

POYRAZ DÜELLO’YU KAYBETTİ

Erkekler potasında yer alan yarışmacılar dünkü bölümde kıyasıya rekabet etti. İlk olarak Hakan ve Özgür karşı karşıya geldi. Bu düelloda galip gelen Özgür potadan adını sildirdi. İkinci karşılaşma ise Poyraz ve Sercan arasında yaşandı. Bu karşılaşmada ise Sercan galip gelerek potadan çıktı. Son olarak Hakan ve Poyraz mücadelesi yaşandı. Poyraz elinden geleni yapsa da kurtulamadı. Düelloyu 5-3 kaybeden Poyraz adaya veda etti.

“BÜYÜK PAKETE GİRDİM”

Survivor’dan elenen Poyraz veda konuşmasında duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok yani beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum idrak edemiyorum şu an olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum. Sercan keza… Sercan beni darmaduman etti. Zaten iyi değildim mental olarak son bir aydır… Çok kötü bir dönemden geçiyordum, toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum. Kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım, böyle bir ateşlenmeye gerçek Survivor'ı tatmaya ihtiyacım vardı ve kendime de çok güveniyordum açıkçası. Kendime olan güvenim tamdı, yeneceğime inanıyordum. Büyük konuştum, büyük patladım, büyük pakete ben girdim bu sefer.”

“OLMADI, BAŞARISIZ OLDUM”

“Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası… Hedeflerim büyüktü, sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma inanıyordum, olmadı, yapamadım, başarısız oldum. Özellikle ailemden, dostlarımdan, takım arkadaşlarımdan çok özür diliyorum.”