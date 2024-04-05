Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Magazin > Survivor All Star’a Poyraz veda etti! ‘Büyük konuştum, büyük patladım’ sözleri dikkat çekti

Survivor All Star’a Poyraz veda etti! ‘Büyük konuştum, büyük patladım’ sözleri dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8’in heyecanla takip edilen yarışması Survivor All Star’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışma Sercan, Hakan, Özgür ve Poyraz arasında heyecanlı düellolara sahne oldu. Gecenin sonunda ise Survivor hayallerine Poyraz veda etti.

Survivor’da eleme adayları olan Hakan, Sercan, Yiğit ve Özgür olmuştu. 4 isim arasında zorlu geçen düellolar sonunda elenen kişi belli oldu. 

Survivor All Star’a Poyraz veda etti! ‘Büyük konuştum, büyük patladım’ sözleri dikkat çekti - 1. Resim

POYRAZ DÜELLO’YU KAYBETTİ

Erkekler potasında yer alan yarışmacılar dünkü bölümde kıyasıya rekabet etti. İlk olarak Hakan ve Özgür karşı karşıya geldi. Bu düelloda galip gelen Özgür potadan adını sildirdi. İkinci karşılaşma ise Poyraz ve Sercan arasında yaşandı. Bu karşılaşmada ise Sercan galip gelerek potadan çıktı. Son olarak Hakan ve Poyraz mücadelesi yaşandı. Poyraz elinden geleni yapsa da kurtulamadı. Düelloyu 5-3 kaybeden Poyraz adaya veda etti.

“BÜYÜK PAKETE GİRDİM”

Survivor’dan elenen Poyraz veda konuşmasında duygularını şu şekilde dile getirdi:

“Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok yani beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum idrak edemiyorum şu an olup biteni. Hakan'ı çok tebrik ediyorum. Sercan keza…  Sercan beni darmaduman etti. Zaten iyi değildim mental olarak son bir aydır… Çok kötü bir dönemden geçiyordum, toparlamaya çalışıyordum kendimi sürekli düzeltmeye çalışıyordum. Kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım, böyle bir ateşlenmeye gerçek Survivor'ı tatmaya ihtiyacım vardı ve kendime de çok güveniyordum açıkçası. Kendime olan güvenim tamdı, yeneceğime inanıyordum. Büyük konuştum, büyük patladım, büyük pakete ben girdim bu sefer.”

Survivor All Star’a Poyraz veda etti! ‘Büyük konuştum, büyük patladım’ sözleri dikkat çekti - 2. Resim

“OLMADI, BAŞARISIZ OLDUM”

“Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası… Hedeflerim büyüktü, sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı. Bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma inanıyordum, olmadı, yapamadım, başarısız oldum. Özellikle ailemden, dostlarımdan, takım arkadaşlarımdan çok özür diliyorum.”

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekvador ile Meksika arasında diplomatik kriz: 'İstenmeyen kişi' ilan ettilerGazze'de son durum... Katliamın en net kanıtı! İsrail yardıma koşan sivilleri katletti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak - MagazinTom Cruise’a veto! Ünlü markadan araba alamayacakTurabi, Survivor All Star’daki en tehlikeli 3 yarışmacıyı sıraladı! Acun Ilıcalı’dan da bir isteği var - MagazinTehlikeli 3 yarışmacıyı sıralayıp Acun Ilıcalı'ya seslendiEski hayatına sünger çekmişti! Yaşar Alptekin’den itiraf: 15 tane iş batırdım - MagazinYaşar Alptekin’den itiraf! Batırdığı işleri tek tek saydıSaç ektiren Mustafa Ceceli son halini paylaştı, görenler yorum yapmadan edemedi - MagazinSaç ektiren şarkıcı son halini paylaştıTorunuyla davalık olan İbrahim Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Oğlu Ahmet Tatlıses’e ateş püskürdü - MagazinTatlıses’ten oğluna zehir zemberek sözler!Cinayet davasında yargılanıyordu! Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet - MagazinTarkan’ın kuzenine ağırlaştırılmış müebbet
Sonraki Haber Yükleniyor...