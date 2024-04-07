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Haberler > Magazin > Survivor Turabi 'son kez açıklıyorum' dedi, bilinmeyenleri anlattı: Acun abi kurtardı beni...

Survivor Turabi 'son kez açıklıyorum' dedi, bilinmeyenleri anlattı: Acun abi kurtardı beni...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor Turabi &#039;son kez açıklıyorum&#039; dedi, bilinmeyenleri anlattı: Acun abi kurtardı beni...

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star'a sakatlıkları nedeniyle erken veda etmek zorunda kalan eski şampiyon Turabi Çamkıran, "Adaya dönecek misin?" sorusuna net cevap verdi, yarışmada biraz daha dursa ciğerlerinin iflas edeceğini açıkladı.

Survivor All Star 2024'e sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan eski şampiyon Turabi Çamkıran, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Daha önce dört kez katıldığı Survivor'da iki kez şampiyon olan ve 2019 yılında ABD'de mücadele ettiği 'The Challenge: War of the Worlds' yarışmasında da büyük ödülün sahibi olan Turabi, Survivor All Star 2024'e büyük iddiayla katılmıştı.

"BAZILARINIZA KÖTÜ BİR HABERİM VAR"

Sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilen sporcu, son olarak iyileştiğini ve taburcu olduğunu açıklarken şu sözleri kullanmıştı: "Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah."

"ADAYA DÖNECEK MİSİN" SORUSUNA TEPKİ

Eski şampiyon, sosyal medya hesabından kendisine sürekli yöneltilen "Adaya dönecek misin?" sorusuna tepki gösterdi.

Performansıyla göz dolduran isim, "Sevgili severlerim. Artık bu konuyu sormak için mesaj atmayın! 100 defa açıkladım! Son kez açıklıyorum!" diyerek kafa karıştıran sorulara cevap verdi.

"TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİ"

Yarışmada az daha dursa ciğerlerinin iflas edeceğini açıklayan Turabi "Acun abi her ne kadar haz etmese de benden tüm imkanları seferber etti ve kurtardı beni. İyileşirsem geri dönme şansım vardı ama maalesef olmadı" ifadelerini kullandı.

Survivor Turabi 'son kez açıklıyorum' dedi, bilinmeyenleri anlattı: Acun abi kurtardı beni... - 1. Resim

Survivor Turabi 'son kez açıklıyorum' dedi, bilinmeyenleri anlattı: Acun abi kurtardı beni... - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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