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Milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yunus Emre Enstitüsü’nde naylon faturalar ile 300 milyon liranın üzerinde vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş tutuklandı.

Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü eski yöneticilerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında firari eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş tutuklandı - 1. Resim

'HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA'

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, savcıya ifade verdi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ateş, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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