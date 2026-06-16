Ünlü fast-food markası Pizza Hut artan rekabet ve zayıflayan talep nedeniyle 2,7 milyar dolara satılıyor. Yum Brands'in bünyesinde olan ünlü pizza markası Çin’deki operasyonları için Yum China’ya, dünyanın geri kalanındaki faaliyetlerne ise özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek.

Yum Brands kendi bünyesindeki ünlü fast-food markası Piza Hut'ı 2,7 milyar dolar karşılığında satacağını açıkladı. Kürselleşen dünyayla birlikte artan rekabet giderleri ve tüketici harcamalarındaki yavaşlama bu kararın alınmasına sebebiyet verdi.

Küresel pazara ayak uyduramadı! Pizza Hut 2,7 milyar dolara satılıyor

RAKİPLERİ KARŞISINDA ZAYIF KALDI

Pizza Hut’ın Çin ana karasındaki faaliyetleri 1,2 milyar dolar karşılığında Yum China tarafından satın alınacak. Zincirin geri kalanı ise küresel operasyonları 1,5 milyar dolar karşılığında özel sermaye şirketi LongRange Capital’a devredilecek. Pizza Hut son dönemlerde kendi rakip firmalarına göre daha zayıf performans sergiledi. Özellikle Taco Bell gibi büyük zincir restoranlara karşı geride kalan pizza devi büyüme hızının yavaşlaması ve pazar payı kaybı nedeniyle zincirin geleceğine ilişkin devretme kararına yöneldi.

Artan sermaye giderleri ve fast-food zincirlerindeki maliyet sıkıntısıyla mücadele içinde olan dev firmanın geleceği ise merak konusu oldu.





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