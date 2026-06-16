Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemi döneminde yaşanan otomobil krizine el attı. 2021-2024 yılları arasında sıfır araç alan 4 milyon kişi mercek altına alındı. Vatandaşa mektup gönderen bakanlık, araç alımında yapılan ödemeler, aksesuar bedelleri ve ek ücretleri için izahat istedi. 15 gün içinde bakanlığa cevap vermeyen araç sahiplerine ceza kesilecek. İşte detaylar...

Koronavirüs döneminde çip krizi yaşanmış ve bu kriz uzun süre devam etmişti. O tarihlerde piyasada sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelmişti. Fırsatçılar da bunu kullanarak vatandaşa fahiş fiyatlarla satış yapıp aksesuar dayatması sunmuştu. Yaşananlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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4 MİLYON KİŞİ MALİYE'NİN RADARINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığı o dönem şikayet konusu olan olayları mercek altına aldı. 2021-2024 yılları arasında sıfır araç alan yaklaşık 4 milyon kişi Maliye'nin radarına takıldı.

4 milyon sıfır araç sahibi Maliye'nin radarında! 15 gün süre verildi, ceza kapıda

MALİYE'DEN ARAÇ SAHİPLERİNE SORULAR

Maliye, araç sahiplerine otomobili ne kadar satın aldıklarını, ödeme işlemlerinin nasıl yapıldığını sordu. Bu işlemlerin belgeleri talep edildi. Elden ödeme yapılıp yapılmadığı ve araçla birlikte aksesuar verilip verilmediği de sorulan sorular arasında.

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

Vatandaşların talep edilen sorulara detaylı ve açık cevaplar içererek imzalı bir yazı vermesi bekleniyor. Bu yazının tüm ödeme belgeleri, telefon numarası ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 15 gün içinde ilgili müfettişlik adresine gönderilmesi gerekiyor.

CEVAP VERMEYENE CEZA KESİLECEK

Vergi Denetim Kurulu'nun bilgi talebini cevapsız bırakan ya da yanlış bilgi verene ceza kesilecek. Ceza sonrası kişiye yeniden süre tanınacak. İkinci çağrıya da cevap vermeyenin cezası iki katına çıkacak.

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