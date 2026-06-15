Jeopolitik gerilimin yumuşamasıyla birlikte brent petrolde yüzde 5’e yakın sert bir geri çekilme yaşanırken, altın, gümüş, borsa ve kripto para piyasalarında ise şok dalgalanmalar kaydedildi. Yaşanan bu tarihi diplomatik eşiğin ardından, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Şirin Sarı ve Ekonomist Hatice Kolçak, yeni dönem fiyatlamalarını katıldıkları yayınlarda tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

PETROL VE ENFLASYON MERKEZLİ ORTAK BEKLENTİLER Üç uzmanın da tam mutabakat sağladığı en net konu, barış havasının petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskısı oldu. Brent petrolün 81-83 dolar bandına çekilmesini yorumlayan analistler, bu düşüş trendinin küresel enflasyon baskısını kıracağı fikrinde birleşti. Uzmanlar, düşen enerji maliyetlerinin başta ABD Merkez Bankası (FED) olmak üzere küresel merkez bankalarının üzerindeki faiz artış baskısını hafifleteceğini ve 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de atılacak resmi imzaların piyasaların orta vadeli yönünü belirleyeceğini vurguladı. Türkiye ekonomisi açısından da bu tablonun enflasyonist baskıyı azaltarak iç piyasayı ve borsayı olumlu etkileyeceği ortak görüş olarak öne çıktı.

ALTINDA YOL AYRIMI Uzmanların en keskin ayrışma yaşadığı alan ise altın piyasasının geleceği oldu. Jeopolitik risk priminin düşmesine rağmen altının ezber bozan dalgalı seyri, analistleri üç farklı senaryoya yönlendirdi.

Zafer Ergezen, altındaki yükseliş trendinin artık kar satışlarına döndüğünü savunarak oldukça temkinli bir yaklaşım sergiledi. Savaş döneminde bile altının beklenen 4500 dolar üzerindeki tepkiyi tam olarak veremediğini belirten Ergezen, 4800-5000 dolar bandına olası yükselişlerin yalnızca bir "satış fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ergezen, ons altındaki tepe beklentisini aşağı yönlü revize ederek yıl içinde 3950-4000 dolar seviyelerinin yeniden alım fırsatı olarak masaya gelebileceğini öngördü.

Şirin Sarı, masadaki yapısal risklerin altını çizerek daha dengeli bir pozisyon aldı. ABD’nin borç yükü ve mali risklerin devam ettiği küresel ortamda altının her zaman güçlü kalacağını ifade eden Sarı, ilk gece açılışında ons altının 4300 doların, gram altının ise 6400 TL'nin üzerini test ettiğini hatırlattı. Sarı, ons altında 4400 dolar üzerindeki haftalık kapanışların yükselişi sürdürebileceğini, ancak olası derin düzeltmelerde 4100, 3800 ve hatta 3500 dolar dip bölgelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek yatırımcıları tek bir varlığa tüm parayı bağlamamaları konusunda uyardı.

Hatice Kolçak ise barış anlaşmasının kalıcılığına piyasaların inanmak istediğini belirterek çok daha iyimser bir tablo çizdi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin FED'in faiz baskısını azaltacağını savunan Kolçak, faiz artışlarının rafa kalkması ve indirimlerin gündeme gelmesi durumunda paranın hızla borsaya, altına, gümüşe ve kripto varlıklara akacağını iddia etti. Kolçak, cuma günkü imza netleşene kadar agresif pozisyon alınmaması gerektiğinin de altını çizdi.

DÜŞÜŞÜN ETKİSİNİ HEMEN HİSSETMEYECEĞİZ Analistler, düşen petrol fiyatlarının ceplere ve verilere ne zaman yansıyacağı konusunda da farklı düşünüyor. Zafer Ergezen, enflasyon hesaplamalarında anlık fiyatlar yerine yıllık ortalamaların (şu an yaklaşık 80 dolar) baz alınması nedeniyle, düşüşün etkilerinin kısa vadede sihirli bir şekilde hissedilmeyeceğini savundu.

Hatice Kolçak ise petrolün 114 dolarlı seviyelerden hızlıca 82 dolara inmesinin enflasyonist eğilimi doğrudan kırarak Merkez Bankası'nın faiz indirim süreçlerini tetikleyeceğini öngördü. Öte yandan, emtia piyasalarındaki yeni "yatırım hikayesi" arayışında da uzmanlar ayrıştı.

Şirin Sarı ve Hatice Kolçak genel portföy çeşitlendirmesi ve tüm varlık sınıflarının (Bitcoin, borsa, değerli metaller) ortak yükselişine odaklanırken, Zafer Ergezen endüstriyel talep nedeniyle gümüşün (80-92 zirve bandı hedefiyle) altından daha güçlü performans göstereceğini iddia etti.

Ergezen ayrıca geleceğin en büyük yatırım hikayesinin yapay zeka altyapısı, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjide kullanılan nadir metaller ile bakır ve alüminyum olacağını belirterek emtia dünyasında ezberlerin değiştiğine işaret etti.

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