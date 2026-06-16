İstanbul'da elektrik kesintisi! Yarın sabah başlayacak, bazı bölgelerde 9 saate kadar sürecek
İstanbul elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından yayımlandı. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 ilçede uygulanacak kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. Peki, 17 Ağustos tarihli elektrik kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? Elektrikler ne zaman gelecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi programı açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kesintilerin farklı saat aralıklarında uygulanacağı belirtilirken, etkilenecek ilçeler de belli oldu.
İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE 9 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Haziran tarihinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 21 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin nedeni olarak şebeke yenileme, bakım-onarım, trafo merkezi çalışmaları ve yeni bağlantı işlemleri gösterildi.
Kesintiler farklı saatlerde başlayacak olsa da bazı bölgelerde çalışmaların sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların elektronik cihazlar, internet bağlantıları ve iş süreçleri konusunda önlem almaları tavsiye ediliyor.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER
- Arnavutköy
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Küçükçekmece
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?
Elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi kesinti sorgulama ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bazında güncel bilgilere ulaşabiliyor. Sistem üzerinden planlı bakım çalışmaları, arıza kaynaklı kesintiler ve enerji verilme saatleri görüntülenebiliyor.
Bunun yanı sıra Alo 186 Çağrı Merkezi, BEDAŞ mobil uygulaması ve sosyal medya destek hesapları üzerinden de kesinti bilgileri paylaşılmaya devam ediyor.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ