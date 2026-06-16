İstanbul elektrik kesintisi programı BEDAŞ tarafından yayımlandı. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 ilçede uygulanacak kesintilerin bazı bölgelerde 9 saate kadar sürmesi bekleniyor. Peki, 17 Ağustos tarihli elektrik kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul'un Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek planlı bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi programı açıkladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kesintilerin farklı saat aralıklarında uygulanacağı belirtilirken, etkilenecek ilçeler de belli oldu.

İSTANBUL'DA 21 İLÇEDE 9 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Haziran tarihinde İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan 21 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin nedeni olarak şebeke yenileme, bakım-onarım, trafo merkezi çalışmaları ve yeni bağlantı işlemleri gösterildi.

İstanbulda elektrik kesintisi! 21 ilçede 9 saate varan kesinti yaşanacak

Kesintiler farklı saatlerde başlayacak olsa da bazı bölgelerde çalışmaların sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların elektronik cihazlar, internet bağlantıları ve iş süreçleri konusunda önlem almaları tavsiye ediliyor.

İstanbulda elektrik kesintisi! 21 ilçede 9 saate varan kesinti yaşanacak

KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Elektrik kesintilerinden etkilenen vatandaşlar, BEDAŞ'ın resmi kesinti sorgulama ekranı üzerinden ilçe ve mahalle bazında güncel bilgilere ulaşabiliyor. Sistem üzerinden planlı bakım çalışmaları, arıza kaynaklı kesintiler ve enerji verilme saatleri görüntülenebiliyor.

İstanbulda elektrik kesintisi! 21 ilçede 9 saate varan kesinti yaşanacak

Bunun yanı sıra Alo 186 Çağrı Merkezi, BEDAŞ mobil uygulaması ve sosyal medya destek hesapları üzerinden de kesinti bilgileri paylaşılmaya devam ediyor.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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