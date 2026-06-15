Anadolu Ajansı • Kırklareli
400 bin nüfuslu kentin su sorunu kalmadı! Baraj yüzde 3'ten yüzde 58'e çıktı
Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı, geçen yaz kuraklık nedeniyle yüzde 3'e kadar gerilemesinin ardından, kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yüzde 58'e yükseldi. DSİ verilerine göre barajdaki mevcut su miktarı 86 milyon 447 bin metreküpe ulaştı.
Özetle Dinle400 bin nüfuslu kentin su sorunu kalmadı! Baraj yü...
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Yaşam az önce
Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı, yağışlarla birlikte yüzde 58'e ulaştı.
- Kırklareli'nde bulunan baraj, 400 binden fazla nüfusa sahip Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.
- DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, barajdaki doluluk yağışlarla arttı.
- Geçen yaz kuraklık nedeniyle doluluk yüzde 3'e kadar gerilemişti.
- Su seviyesi, ocak ayından itibaren başlayan kar yağışlarıyla yükselmeye başladı.
- İlkbahar yağmurlarıyla doluluk yüzde 58'e ulaştı.
- Barajda mevcut su miktarı 86 milyon 447 bin metreküp olarak bildirildi.
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Kırklareli'nde bulunan ve 400 binden fazla nüfusa sahip Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.
DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı.
SU SEVİYESİ YÜZDE 3'E KADAR GERİLEMİŞTİ
Geçen yaz kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından ocaktan itibaren artmaya başladı.
BARAJIN YÜZDE 58'İ DOLDU
İlkbahar yağmurlarıyla barajın doluluğu yüzde 58'e ulaştı. Barajdaki mevcut su miktarının 86 milyon 447 bin metreküp olduğu bildirildi.
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