Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı, geçen yaz kuraklık nedeniyle yüzde 3'e kadar gerilemesinin ardından, kar ve ilkbahar yağışlarıyla birlikte yüzde 58'e yükseldi. DSİ verilerine göre barajdaki mevcut su miktarı 86 milyon 447 bin metreküpe ulaştı.

Kırklareli'nde bulunan ve 400 binden fazla nüfusa sahip Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk yüzde 58 olarak ölçüldü.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yağışlarla arttı.

400 bin nüfuslu kentin su sorunu kalmadı! Baraj yüzde 3'ten yüzde 58'e çıktı

SU SEVİYESİ YÜZDE 3'E KADAR GERİLEMİŞTİ

Geçen yaz kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajdaki su seviyesi, kar yağışlarının ardından ocaktan itibaren artmaya başladı.

400 bin nüfuslu kentin su sorunu kalmadı! Baraj yüzde 3'ten yüzde 58'e çıktı

BARAJIN YÜZDE 58'İ DOLDU

İlkbahar yağmurlarıyla barajın doluluğu yüzde 58'e ulaştı. Barajdaki mevcut su miktarının 86 milyon 447 bin metreküp olduğu bildirildi.

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