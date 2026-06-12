Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrası Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı ifade edildi. Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı belirtildi.

Son yağışlar ilaç gibi geldi! Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doldu

Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi.

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