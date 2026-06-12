İhlas Haber Ajansı
Son yağışlar ilaç gibi geldi! Tercan'da baraj ve gölet yüzde 100 doldu
Erzincan'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrası Tercan Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Özetle DinleSon yağışlar ilaç gibi geldi! Tercan'da baraj ve g...
Kaydet
Yaşam 1 dk önce
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü, kent genelindeki yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını ve bununla birlikte Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığını bildirdi.
- Yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı ifade edildi.
- Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ve Çatakdere Göleti tam doluluğa ulaştı.
- Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından önemi vurgulandı.
- Suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
- Yetkililer, baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunan yağışların ardından su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi.
0:00 0:00
1x
DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yağışların su kaynaklarına olumlu katkı sağladığı ifade edildi. Açıklamada, yağışlar sonrası Tercan ilçesindeki Çadırkaya Barajı ile Çatakdere Göleti'nin tam doluluğa ulaştığı belirtildi.
Su kaynaklarının tarımsal üretim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, suyun verimli kullanılması ve kaynakların korunmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Yetkililer, yağışların baraj ve göletlerdeki su seviyelerine önemli katkı sunduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminin devam edeceğini bildirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR