ABD Başkanı Donald Trump'ın 80. yaş günü için Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan çok aşamalı terör planı son anda engellendi. FBI'ın operasyonuyla patlayıcı yüklü dronelar, keskin nişancılar ve silahlı baskın içeren saldırı hazırlığındaki 5 kişi tutuklanırken, onlarca şüphelinin daha kimliği tespit edildi.

FBI, ABD Başkanı Donald Trump’ın 80. doğum gününe denk gelen ve Beyaz Saray’ın Güney Bahçesi’nde düzenlenen "UFC Freedom 250" dövüş etkinliği sırasında gerçekleştirilmesi planlanan terör eylemine engel oldu.

Yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı tarihi spor organizasyonunu kana bulamayı hedefleyen çok aşamalı katliam planıyla ilgili şu ana kadar 5 kişi kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

Beyaz Sarayda katliam planı: Keskin nişancı saldırısı son anda engellendi

PATLAYICI YÜKLÜ DRONE'LAR İLE VURACAKLARDI

Kolluk kuvvetlerinden sızan detaylara göre, şüphelilerin planı tam anlamıyla bir katliam senaryosuna dayanıyordu. İlk aşamada, etkinlik alanının çevresindeki binalara patlayıcı yüklü dronelarla saldırı düzenlenecek ve kalabalık arasında paniğe neden olacaklardı. Planın ikinci aşamasında ise, patlamalardan kaçarak can havliyle etrafa dağılan insanları avlamak üzere önceden konuşlandırılmış bir keskin nişancı ekibi bekliyordu.

Yetkililer, saldırganların "ikinci dalga" olarak adlandırılan bir diğer grubunun ise doğrudan Beyaz Saray kapılarına silahlı baskın yapmayı hedeflediğini aktardı.

Beyaz Sarayda katliam planı: Keskin nişancı saldırısı son anda engellendi

İSTİHBARAT CİNCİNNATİ'DE BAŞLADI, DİJİTAL İZLER TAKİP EDİLDİ

FBI, korkunç komployu ilk olarak 10 Haziran’da gelen bir istihbaratla öğrendi ve Cincinnati kentinde ilk operasyonları başlattı. Saldırı hazırlığı içindeki zanlıların bir kısmının, eylemden hemen önce Virginia’nın Fredericksburg bölgesine intikal ettiği belirlendi.

Saldırganların kendi aralarındaki tüm operasyonel koordinasyonu şifreli mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden yürüttüğü ve bu gizli ağa dahil olan en az 23 kişinin daha kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

HEDEF "KAPİTALİST ELİTLER"

Sorguya alınan şüphelilerden biri, eylemin arkasındaki motivasyonu açıkça itiraf etti. Zanlının ifadelerine göre terör saldırısının ana hedefi; "kapitalist elitler", "milyarderler" ve Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesi’nden (AIPAC) finansal destek alan politikacılardı. Yaklaşık 1200 aktif görevdeki askeri personelin ve dövüş sporları dünyasından milyarder isimlerin izleyici olarak katıldığı bu büyük organizasyon, saldırganlar tarafından en uygun hedef olarak seçilmişti.

FBI'DAN GÜVENCE: TEHLİKE TAMAMEN BERTARAF EDİLDİ

Operasyonun ardından basına demeç veren FBI Direktörü Kash Patel, Adalet Bakanlığı ve çok sayıda eyaletteki yerel kolluk ortaklarıyla yürütülen koordineli ve hızlı müdahale sayesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve planlanan hain saldırıların tamamen engellendiğini duyurdu.

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