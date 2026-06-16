A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Paraguay karşısında kadroda revizyona gideceği belirtildi. Avustralya maçında sergilediği performans sebebiyle hedef tahtasındaki Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalması beklenirken; Arda Güler yine forvet arkasına geçecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2-0 kaybedilen Avustralya maçındaki kadro tercihi nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, D Grubu'nda 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da oynanacak Paraguay karşılaşmasında kadroda değişime gitmeye hazırlanıyor.

Vincenzo Montella

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KEREM YERİNE 3 ADAY VAR

Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı, en fazla tepki çektiği konu olan forvet bölgesiyle işe başladı. Vincenzo Montella, esas mevkisi forvet olmayan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ileride Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz ya da Can Uzun'dan birine ilk 11'de forma vermeyi hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu

ARDA FORVET ARKASINA

51 yaşındaki çalıştırıcı, Avustralya maçına sağda başlayan Arda Güler'e de en etkili olduğu bölgede kullanacak. Forvet arkasında ve kaleye daha yakın bir bölgede görev yapacak olan genç yıldız, yine Mili Takım'ın en büyük kozu olacak.

Arda Güler

KENAN İLK 11'E DÖNÜYOR

Kalede Uğurcan Çakır'a şans verecek Montella, savunma kurgusunda değişikliğe gitmeyecek. Avustralya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve sahanın en etkili ismi olan Kenan Yıldız da büyük bir aksilik olmazsa karşılaşmaya 11'de başlayacak.

Kenan Yıldız

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