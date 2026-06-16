2026 Dünya Kupası’nda ilk ayrılık: İlk maçta 5 yedi, hemen gönderildi!
Tunus Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda çıktığı ilk maçta İsveç'e 5-1 mağlup oldu.15 Haziran'da oynanan karşılaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden farklı yenilginin faturası Fransız teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi.
- Ayrılık sebebi olarak Sabri Lamouchi'nin oğlunun, 5-1 kaybedilen İsveç maçının ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi gösterildi.
- 54 yaşındaki Fransız teknik direktör Sabri Lamouchi, Tunus'un Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elenmesinin ardından göreve getirilmişti. Lamouchi, Tunus'ta altı ay görevde kaldı.
- Tunus Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör atanana kadar takımı yardımcı antrenör Wahbi Khazri'nin çalıştıracağını belirtti.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 Dünya FIFA Kupası’nda teknik direktörüne veda eden ilk ülke Tunus oldu.
AYRILIK SEBEBİ
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli teknik adam Sabri Lamouchi'nin oğlunun, 5-1 kaybedilen İsveç karşılaşmasının ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu.
ALTI AY GÖREVDE KALDI
54 yaşındaki Fransız teknik direktör, Tunus'un 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elenmesinin ardından Sami Trabelsi'nin yerine geçtiğimiz ocak ayında göreve getirilmişti.
Tunus Futbol Federasyonu, yeni bir teknik direktör atanana kadar takımı yardımcı antrenör Wahbi Khazri'nin çalıştıracağını belirtti.