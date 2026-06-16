Tunus Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda çıktığı ilk maçta İsveç'e 5-1 mağlup oldu.15 Haziran'da oynanan karşılaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden farklı yenilginin faturası Fransız teknik direktör Sabri Lamouchi'ye kesildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayan ve 19 Temmuz'da final maçı oynanacak 2026 Dünya FIFA Kupası’nda teknik direktörüne veda eden ilk ülke Tunus oldu.

Monterrey Stadyumu'nda oynanan müsabakada İsveçli futbolcuların gol sevinci

AYRILIK SEBEBİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli teknik adam Sabri Lamouchi'nin oğlunun, 5-1 kaybedilen İsveç karşılaşmasının ardından Tunuslu taraftarlarla kavga etmesi, ayrılık kararında etkili oldu.

Sabri Lamouchi

ALTI AY GÖREVDE KALDI

54 yaşındaki Fransız teknik direktör, Tunus'un 2025 Afrika Uluslar Kupası'ndan erken elenmesinin ardından Sami Trabelsi'nin yerine geçtiğimiz ocak ayında göreve getirilmişti.

Tunus Futbol Federasyonu, yeni bir teknik direktör atanana kadar takımı yardımcı antrenör Wahbi Khazri'nin çalıştıracağını belirtti.

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