2026 Dünya Kupası H grubunda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera tarihe geçti.

Uruguay, 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada geriye düşen Uruguay, 1 puanı 80. dakikada kurtardı.

Miami'de oynanan maçta Suudi Arabistan 41. dakikada Abdullah Al Amri'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Uruguay bu gole 80. dakikada Maxi Araujo ile karşılık verebildi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Dünya Kupası'na Muslera damgası! Tecrübeli eldiven tarihe geçti

MUSLERA'DAN KIRILMASI ZOR REKOR

Öte yandan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Suudi Arabistan karşısında forma giyerek Diego Godin'in rekorunu kırdı ve Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı (39 yıl, 364 gün) futbolcu oldu. Muslera, Uruguay formasıyla 136. karşılaşmasına çıktı ve Edinson Cavani'yi yakalayarak milli formayı en çok giyen 3. oyuncu konumuna da yükseldi.

Uruguay grupta bir sonraki maçında Yeşil Burun Adaları'yla karşılaşacak. Suudi Arabistan ise İspanya ile oynayacak.

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