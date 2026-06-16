FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dünyanın yakından takip ettiği mücadele 2-2 sona erdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı merak konusu olan İran, Los Angeles’ta Yeni Zelanda karşısında ilk defa sahaya çıktı.

İran, ABD'de sahaya çıktı! Yeni Zelanda ile yenişemediler

YENİŞEMEDİLER

Gol düellosunda kazanan çıkmazken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

İran, ABD'de sahaya çıktı! Yeni Zelanda ile yenişemediler

İran’ın gollerini 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Mohammad Mohebi kaydetti. Yeni Zelanda’nın sayıları ise 7 ve 54. dakikalarda Elijah Henry Just’tan geldi.

Öte yandan G Grubu’ndaki bir diğer maçta ise Belçika ile Mısır 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

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