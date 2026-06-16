Türkiye Gazetesi
İran, ABD'de sahaya çıktı! Yeni Zelanda ile yenişemediler
FIFA 2026 Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dünyanın yakından takip ettiği mücadele 2-2 sona erdi.
Özetle Dinleİran, ABD'de sahaya çıktı! Yeni Zelanda ile yenişe...
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Spor 2 dk önce
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusu olan İran, Los Angeles'ta Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldı.
- İran'ın gollerini Ramin Rezaeian ve Mohammad Mohebi kaydetti.
- Yeni Zelanda'nın gollerini Elijah Henry Just attı.
- Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
- G Grubu'ndaki bir diğer maçta Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.
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ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılıp katılmayacağı merak konusu olan İran, Los Angeles’ta Yeni Zelanda karşısında ilk defa sahaya çıktı.
YENİŞEMEDİLER
Gol düellosunda kazanan çıkmazken, mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
İran’ın gollerini 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Mohammad Mohebi kaydetti. Yeni Zelanda’nın sayıları ise 7 ve 54. dakikalarda Elijah Henry Just’tan geldi.
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Öte yandan G Grubu’ndaki bir diğer maçta ise Belçika ile Mısır 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
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