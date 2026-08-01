Uşak’ta belediye şirketlerinde sigortalanıp eski Başkan Özkan Yalım’ın özel işletmelerinde çalıştırıldığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı. Soruşturmada Yalım dâhil tutuklu sayısı 14’e yükseldi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Bazı kişilerin Uşak Belediyesi şirketlerinde sigortalı gösterilmelerine karşın, eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait restoran, eğlence mekanı ve otel gibi özel işletmelerde çalıştırıldıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 29 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Belediyeden maaş aldılar, Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştılar! Soruşturmada 9 kişi tutuklandı

YALIM'IN SEVGİLİSİ TESLİM OLDU

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden F.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Özkan Yalım'ın sevgilisi olduğu iddia edilen ve daha önce Uşak ile Bornova belediyelerinde görev yaptığı öğrenilen A.A. ise Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu.

Belediyeden maaş aldılar, Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştılar! Soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından S.A, E.A, O.B.V. ve O.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen F.D, S.A, A.Y, R.K, M.Ş, B.K, A.A, A.R.D. ve K.A. tutuklandı. Şüphelilerden K.T, H.B. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Belediyeden maaş aldılar, Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştılar! Soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu toplam 5 tutuklu şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Belediyeden maaş aldılar, Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalıştılar! Soruşturmada 9 kişi tutuklandı

HTS kayıtları ile daraltılmış baz istasyonu verilerinin incelenmesi sonucunda ise bazı şüphelilerin mesai saatleri içerisinde belediyedeki görev yerleri yerine Yalım'a ait işletmelerde bulunduklarının tespit edildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası