Avrupa’da çeyrek final oynarken, Dünya Kupası’na giderken övgüler dizilen A Millî Takım tek yenilgiyle topa tutuldu. Ne Montella’nın taktik cehaleti kaldı ne futbolcuların adam kayırmacılığı… Hatta yapay zekâ ile fotoğraf oluşturup dalga geçenler oldu. Oysa ilk golü atan Irankunda, Kerem’den kısa. Eleştiri tamam ama bel altı vurmak başka…

A Millî Takımımız, Dünya Kupası’na 2-0’lık Avustralya yenilgisiyle başladı. Kangurular ülkesine karşı sahada pek varlık gösteremedik, ‘kendimiz’ olamadık. 1,90 küsurluk savunma oyuncularını, etten örülmüş duvarı ve kalecileri Becah’i bir türlü aşamadık. Yediğimiz iki kontratak sonucu 2-0 kaybettik. Beklenmedik bir sonuçtu. Büyük hayal kırıklığı… Böylesine bir yenilgi eleştirileri de doğal olarak beraberinde getirecekti, getirdi de… Ancak özellikle sosyal medyada ‘tık’ alma peşinde koşan ‘skor yorumcularının’ bel altı söylemleri kantarın topuzunun nasıl kaçtığını da ortaya koydu.

11’İ HAKAN BELİRLİYOR!

Avrupa Şampiyonası’na grup lideri olarak giderken, şampiyonada çeyrek final oynarken, Uluslar A Ligi’ne çıkarken ve Dünya Kupası bileti alırken övgüler yağdırılan bu takımın oyuncuları ve hocası bir yenilgiyle yerden yere vurulmaya başlandı. Ne Montella’nın taktik cehaleti kaldı ne oyuncuların boyu posu! Türkiye’yi, elemelerden ve play-off macerasından Dünya Kupası’na götüren ‘bu çocuklar’ değilmiş gibi ‘O niye yok, bu niye yok’ söylemleriyle başlayan eleştiriler, bir anda “Takımı zaten Hakan yapıyor, hocayı da o getirdi. Onun istemediği isimler kadroda yer bulamıyor” suçlamalarına bıraktı.

A Milli Futbol Takımı

İTİBAR SUİKASTI YAPMAYIN

Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu “Adam kayırmakla, 11’i belirlemekle” suçlanırken, saha içi performansıyla da hedef tahtasına oturtuldu. Oysa istatistikler, Hakan-İsmail-Orkun üçlüsü içinde kaptanın yüzde 91 pas isabeti oranı, yüzde 81 ‘hat kıran pas’ becerisi ve 11 bin 821 metre ile takımın en çok mesafe kat eden oyuncusu olduğunu ortaya koyuyor. Yapay zekâyla oluşturulmuş sahte bir fotoğrafla Kerem’in boyuyla dalga geçmek de bize has bir özellik olsa gerek! Oysa Avustralya’nın ilk golünü atan Irankunda (1,75), Kerem’den (1,72) sadece üç santim uzun! İşin özü; kötü başladık ama iyi bitirebiliriz. Bu çocuklara ve hayallerine yazık etmeyelim…

Kerem Aktürkoğlu'nun yapay zeka ile yapılan fotoğrafı

Kime hizmet ettikleri belli olmayan sosyal medya trolleri, yapay zekâyla maç fotoğrafı üretip kendi millî takımını küçük düşürmeye çalıştılar.

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