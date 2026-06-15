Ünlü sanatçı Tarkan, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçta Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'na destek veren bir paylaşımda bulundu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk mücadede Avustralya karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan A Milli Futbol Takımı için ünlü sanatçıdan destek çağrısı geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, ay yıldızlı oyuncuların mağlubiyet sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Milli takım oyuncularının ve teknik ekibin büyük bir baskı altında mücadele ettiğini vurgulayan Tarkan,

"Hem yazında hem kışında seninleyiz dediğimiz milli takıma daha ilk maçın ardından bu kadar yüklenilmesini üzüntüyle karşıladım. Bu seviyede mücadele eden sporcuların ne kadar büyük bir beklenti, baskı ve stres altında sahaya çıktığını unutmamak gerekiyor. Ben, bizim çocukların ve tüm teknik ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiklerine inanıyorum." dedi.

Türkiye - Avustralya

"YARGI DEĞİL DAYANIŞMA"

Milli takımın desteğe ihtiyacı olduğunu ve birlik olunması gerektiğini belirten ünlü şarkıcı, "Daha yolun başındayken eleştiriyle motivasyonlarını kırmak yerine 'Bir oluruz yolunda' dediğimiz milli takımımızın yolunda gerçekten bir olalım. Çünkü ihtiyaç duydukları şey yargı değil dayanışma. Sonuç ne olursa olsun destek en çok zor zamanlarda anlam kazanır. Kazansalar da kaybetseler de koşulsuz yanlarında duralım ve gurur duyalım." ifadelerini kullandı.

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