Afyonkarahisar’da düzenlenecek 5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilecek festival, 12-16 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

MURAT ÖZTEKİN- Afyonkarahisar’da düzenlenecek “5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali”ne (BTKFF) başvurular başladı.

12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu sene sadece Türkiye’den filmlerin katılacağı festivalin son başvuru tarihi 10 Temmuz.

Direktörlüğünü Sevda Dursun’un yaptığı festivalde 1. 2. ve 3.lük ödüllerinin yanı sıra “Büyük Taarruz Özel Ödülü” de takdim edilecek.

Plaketlere ek olarak birinciye 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verilecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğinin katkılarıyla tertipleniyor.

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