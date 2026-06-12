Medine’ye bağlı Mehd bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda dikkat çeken keşifler duyuruldu. Hazreti Osman öncesi döneme tarihlenen Kur’ân-ı kerim ayetlerini içeren yazıtların yer aldığı 1774 kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntu belgelendi.

Suudi Arabistan Miras Kurumu, Medine bölgesinde yürütülen arkeolojik çalışmalarda, 1700’den fazla kaya yazıtı, kaya resmi ve arkeolojik buluntunun keşfedildiğini açıkladı.

El-Arabiya kanalının haberine göre, Miras Kurumu, Medine’ye bağlı Mehd bölgesinde yürütülen arkeolojik yüzey araştırmalarının ikinci sezonu tamamlandı.

Süveyrika, Muveyhiye ve Haze bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 1774 arkeolojik buluntu belgelendi.

Araştırmalarda 156 yeni arkeolojik alan kayıt altına alınırken; 461 İslami yazıt, 34 Semudi yazıtı, 1259 kaya resmi, 11 taş yapı, 3 tarihi saray ve yapı kalıntısı, 2 tarihi kervan yolu ile 4 kuyu tespit edildi.

Kur’an-ı kerim ayetleri ortaya çıktı! Hazreti Osman öncesi döneme ait arkeolojik eserler keşfedildi

Miras Kurumu, söz konusu buluntuların İslam’ın erken dönemlerine, özellikle Hazreti Osman öncesi döneme uzanan tarihi sürece ışık tuttuğunu ve Arap Yarımadası’nın kültürel mirasının anlaşılmasına katkı sağladığını belirtti.

Kur’an-ı kerim ayetleri ortaya çıktı! Hazreti Osman öncesi döneme ait arkeolojik eserler keşfedildi

HAZRETİ ÖMER’E AİT YAZITLAR ORTAYA ÇIKARILDI

Araştırmalarda ortaya çıkarılan en dikkat çekici buluntular arasında Kur’ân-ı Kerim’den ayetler içeren kaya yazıtları ve Hazreti Ömer’in adını taşıyan erken dönem yazıtlar yer aldı.

Buluntular arasında yer alan bir yazıtta, "Allah Ömer bin Hattab’ın bu dünyada ve ahirette dostudur. Allah’tan başka ilah yoktur." ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.

Yazıtın Hicazi hatla yazıldığı ve "İbrahim" isimli kişi tarafından kaleme alındığı belirtildi.

Kur’an-ı kerim ayetleri ortaya çıktı! Hazreti Osman öncesi döneme ait arkeolojik eserler keşfedildi

Kurum tarafından paylaşılan görsellerde ayrıca, Nisa Suresi’nin 58. ayetine ait şu ifadelerin yer aldığı yazıtlar da tespit edildi:

"Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder."

Uzmanlar, bu tür yazıtların Kur’ân-ı kerim ayetlerinin İslam’ın en erken dönemlerinde yazılı olarak kullanıldığını göstermesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kur’an-ı kerim ayetleri ortaya çıktı! Hazreti Osman öncesi döneme ait arkeolojik eserler keşfedildi

ERKEN DÖNEM İSLAMİ YAZITLAR VE KAYA RESİMLERİ

Keşifler arasında erken dönem İslami yazıtların yanı sıra çok sayıda kaya resmi ve farklı dönemlere ait izler de yer aldı.

Miras Kurumu, bu buluntuların İslam devletinin ilk yıllarına ilişkin dini, kültürel ve toplumsal hafızayı günümüze taşıyan önemli belgeler olduğunu vurguladı.

Kurum açıklamasında, "Mehd bölgesindeki her taş bir hatıra taşımakta, her yazıt ise İslam devletinin ilk günlerine uzanan tarihten bir hikayeyi korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bugün geçmişimizin sırlarını ortaya çıkarıyor ve onları gelecek nesillere aktarıyoruz." denildi.

Suudi yetkililer, keşiflerin erken İslam tarihi, Arap yazı geleneği ve bölgenin medeniyet mirasına önemli katkılar sunduğunu, arkeolojik çalışmaların ise sürdüğünü bildirdi.

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