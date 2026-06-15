Osmanlı'nın kalbi olan Topkapı Sarayı'nda gece ziyaretleri yeniden başladı. 13 Eylül'e kadar sürecek program kapsamında ziyaretçiler, Harem-i Hümayun'dan Mukaddes Emanetler Dairesi'ne kadar birçok bölümü gece atmosferinde gezebilecek. Bu yıl ilk kez bazı özel alanlar da rotaya dahil edildi.

MURAT ÖZTEKİN- Topkapı Sarayı’nda yaz sezonunda düzenlenen gece ziyaretleri tekrar başladı. Bir zamanlar Osmanlının kalbinin attığı sarayda yapılan gece turlarının bu seneki güzergâhı ise genişletildi.

Millî Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül’e kadar cumartesi günleri 20.30-22.30 saatlerinde düzenlenecek gece ziyaretlerinde, sarayın yakın zamanda ziyarete açılan bazı kısımları ilk defa programa dâhil edilecek.

Gece ziyaretleri çerçevesinde sarayın avluları, Harem-i Hümayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek.

Harem-i Hümayun’da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi bu yıl ilk defa gece ziyaretinde görülebilecek.

Gece turunun yerli ziyaretçiler için bilet ücreti 1.000 TL iken, bu fiyat yabancı ziyaretçiler için 4 bin TL’ye çıkıyor.

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