Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi Orta Doğu iyimserliği ile 41,76’ya kadar geriledi ve 6 haftanın en düşük seviyelerine çekildi. Dikkatler, tüketici finansmanı oranlarına çevrildi. TCMB’nin fonlama oranını önce %37 olan politika faizi seviyesine çekebileceğini ardından da faiz indirimlerinin başlayabileceğini aktaran analistler; böylece konut ve taşıt finansmanı oranlarında da yeni düşüşlerin başlayabileceğini öngörüyor.

Piyasalarda ABD ve İran anlaşmasının ardından iyimserlik artarken, Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizinde de dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. 22 Mayıs tarihinde 44,60 ile zirve yapan gösterge faiz, bu hafta başında 41,76 seviyesinde kadar geriledi. Böylece gösterge tahvilin getirisi yaklaşık son 6 haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

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RİSK PRİMİ DİP YAPTI

Petrolde yaşanan düşüşün en çok ithalatçı ülkeler için destekleyici ortam sunduğunu belirten analistler, “Bu kapsamda Türkiye pozitif ayrışan ülkeler arasında yer alıyor. Hafta başında ülke risk priminin 225 baz puana kadar gerilemesi ve şubatın son haftasından bu yana en düşük seviyelere gelmesi de buradan destek buldu” diyor.

6 haftanın dibine geriledi! Konut ve taşıtta yeni indirim bekleniyor

ÖNCE POLİTİKA FAİZİ

Merkez Bankasının son toplantısında temkinli duruşunu koruyarak politika faizini sabit tuttuğunu ve fonlamayı %40 olan koridorun üst bandından devam ettirdiğini hatırlatan analistler, “Orta Doğu’da risklerin azalmasıyla tahvillere alım geliyor ve piyasa faizleri geriliyor. Bu atmosferin devamında TCMB de önce politika faizine geçiş yapabilir” görüşünü aktarıyor.

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ARDINDAN DA İNDİRİM

Yaz aylarında Orta Doğu’daki sürecin daha da netleşebileceğini, mevsimsellik etkisiyle ucuz gıda ve düşük petrol fiyatlarının da enflasyona destek olacağını ifade eden analistler, TCMB’nin faiz indirimlerine ise eylül toplantısı ile başlayabileceğini; bu süreçte bankadan para çekecekler için finansman oranlarında da düşüş yaşanabileceğini belirtiyor.

6 haftanın dibine geriledi! Konut ve taşıtta yeni indirim bekleniyor

KONUT FİNANSMANI ORANLARI

Bu arada tüketicilerin en çok indirim beklediği konut finansmanı oranları 15 Haziran itibarıyla şöyle:

Katılım Bankası Kar Payı Oranı (%) Vakıf Katılım 2,68 Albaraka 2,80 Kuveyt Türk 2,91 Türkiye Finans 2,99 Dünya Katılım 2,99 Emlak Katılım 3,39

TAŞIT FİNANSMANI ORANLARI

24 ay vade için taşıt finansmanı oranları ise şöyle: