Altın fiyatlarında son dakika! 16 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.428 TL ve ons fiyatı 4.318 dolardan güne başladı. Orta Doğu’da barış anlaşmasına gösterilen sert tepkinin ardından altında yükseliş hız kesti. Dikkatler FED’e çevrilirken, yıl sonuna kadar %60 ihtimalle 1 faiz artışı fiyatlanmaya devam ediyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen ise onstaki yükselişin önündeki engeli açıklayarak kritik seviyeyi verdi…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dün %2,15 primle 4.309 dolardan kapanış yaptı. Orta Doğu’da anlaşma haberleri petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirerek altını destekledi. Ons, en yüksek 4.370 doları gördü. Ancak kâr satışlarının da etkisiyle kapanış fiyatı daha düşük seviyeden gerçekleşti. Bugünkü işlemlerde de ons, TSİ 06:00 itibarıyla 4.318 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı.

16 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATI

İçeride ise spot piyasada işlem gören 16 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.428 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.583 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.757 TL’den gerçekleşti. Altın fiyatlarında, Orta Doğu’daki gelişmelere gösterilen ilk pozitif tepkilerin ardından daha yatay görünüm öne çıkıyor.

PETROL DESTEKLEDİ, ANCAK…

Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Barış anlaşması açıklandıktan sonra değerli metaller güçlü yükseliş gösterdi. Enerji fiyatlarına ilişkin endişelerin azalması, enflasyon tehdidini azaltmaya yardımcı oldu. Düşük petrol fiyatları, yatırımcıların faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürmelerine yol açarak değerli metaller için ek bir destek sağladı” değerlendirmesinde bulundu.

Altın için en önemli engel! Ünlü stratejist seviye vererek açıkladı

ALTINDA EN ÖNEMLİ ENGEL

Geçen hafta altında yaşanan ani satış dalgasının ardından yatırımcıların teknik ve temel görünümdeki değişimlere daha iyi cevap verebilecek duruma geldiğini aktaran Hansen “Altın için en önemli yukarı yönlü engel, şu anda 4.450 ABD doları civarında bulunan 200 günlük hareketli ortalama olmaya devam ediyor. Bu seviye, son toparlanmanın daha sürdürülebilir bir iyileşmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyebilir” yorumunda bulundu.

DİKKATLER FED’E ÇEVRİLDİ

Bu arada dikkatler bir yandan FED’in yarınki faiz kararına çevrildi. Analistler "Federal Rezerv'in 17 Haziran'daki FOMC toplantısında ana faiz oranını değiştirmesi beklenmese de 9 Aralık'taki toplantıya kadar en az bir faiz artırımı ihtimali, 15 Haziran itibariyle yaklaşık %60 civarında seyrediyor" dedi.

FAİZ İHTİMALİ, ALTINI FRENLİYOR

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) mayısta yıllık bazda %4,2 arttığını ve bu oranın hem FED’in faiz aralığının (%3,50-%3,75) hem 2 yıllık Hazine tahvil getirisinin (%4,06) üzerinde yer aldığına dikkat çeken analistler, “Piyasa, bu fiyat artışlarıyla mücadele edileceği varsayımı ile faiz oranlarında artışları fiyatlandırmaya devam ediyor” yorumunu yapıyor ve bunun da altın fiyatları önündeki en önemli engellerden bir olduğu vurgulanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası