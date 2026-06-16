135 dolardan cuma günü borsaya gelen SpaceX hisseleri dünkü işlemleri 192,50 dolardan tamamladı. Vadeli işlemlerde de yükseliş devam etti. SpaceX, borsa kapanışı sonrası TSİ 07:00 itibarıyla 199,20 dolara kadar yükseldi. Böylece sadece 2 işlem gününde hisse fiyatında gerçekleşen prim %47,55 olarak gerçekleşti. Dünkü yükselişle birlikte SpaceX şirketinin değeri de 2,52 trilyon dolara kadar çıktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) hisseleri geçen hafta cuma günü Nasdaq borsasında işlem görmeye başlamıştı. 135 dolardan borsaya gelen SpaceX hisseleri ilk işlem gününü rekor bir yatırımcı ilgisi ile 160,95 dolardan tamamlamıştı. Dünkü işlemlerde de yükselişini sürdüren SpaceX, 192,50 dolardan kapanış yaptı.

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2 GÜNDE %47,55 PRİM

Seansın ardından da vadeli işlemlerde yükseliş devam etti. SpaceX hissesi borsa kapanışı sonrası vadeli işlemlerde TSİ 07:00 itibarıyla 199,20 dolara kadar yükseldi. Böylece 2 işlem gününde hisse fiyatında gerçekleşen yükseliş %47,55 olarak gerçekleşti. Dünkü yükselişle birlikte SpaceX şirketinin değeri de 2,52 trilyon dolara kadar çıktı.

EN BÜYÜK HALKA ARZ

SpaceX, halka arz kapsamında 555,6 milyon hissesini adet başına 135 dolardan sattı. Böylece 75 milyar dolar kaynak sağladı. Bu işlem, 2019 yılında Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun 29,4 milyar dolarlık halka arzını geride bıraktı ve tarihin en büyük halka arzı olarak kayıtlara geçti. Bu arada SpaceX'in halka arzına 4 kat talep gelmişti. Şirket, fazla tahsis opsiyonunu da tamamen kullanarak halka arzdan elde ettiği geliri 85,7 milyar dolara çıkardı.

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İLK TRİLYONER MUSK!

Şirketin borsaya açılmasının ardından yapılan hesaplamalara göre, Elon Musk, diğer şirketlerindeki hisseleri ve bütün varlıkları ile birlikte “1 trilyon dolarlık serveti aşan” ilk iş insanı da oldu. SpaceX 2025'te 4,9 milyar dolar ve 2026'nın ilk çeyreğinde ise 4,28 milyar dolar zarar açıkladı. Analistler, bu zarara rağmen piyasanın, SpaceX’in geleceğine yatırım yatığını ve halka arzdan hisse alamayanların gong çaldıktan sonra akın etmeye başladığını ifade ediyor.

BÜYÜME HİKÂYESİ…

Şirketin halka arz gelirini uzay taşımacılığı, uydu internet hizmetleri, yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımları gibi alanlarda kullanacağına dikkat çeken analistler, “İlk bakışta bu, yatırımcılar için iyi bir büyüme hikâyesi sunuyor ancak kısa vadede sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olunmalı” değerlendirmesinde bunuyor.

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