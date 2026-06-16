Türkiye'nin köklü çay markalarından Tirebolu 42 Çay, konkordato sürecinden başarıyla çıkamadı. Mahkeme 121 yıllık marka için iflas kararı verirken, alacaklılara da 'alacaklarını' bildirmesi için 1 ay süre verildi.

1 asırdan fazla süredir faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü markalarından Tirebolu 42 Çay, içinde bulunduğu darboğazdan çıkamadı. Geçtiğimiz yıllarda konkordato ilan eden şirket, süreci istediği gibi tamamlayamadı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Uzun süredir mali sıkıntılarla mücadele eden Tirebolu 42 Çay, finansal darboğazı aşamadı. Kökeni 1905 yılına dayanan 121 yıllık marka için mahkeme iflas kararı verdi. Kararın ardından tasfiye süreci başlatılırken, alacaklılara da başvuru çağrısı yapıldı.

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İFLAS TARİHİ 14 MAYIS

Tirebolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararda iflas tarihi 14 Mayıs 2026 saat 13.52 olarak belirtildi. Mahkemenin iflas kararıyla birlikte şirketin faaliyetleri yeni bir sürece girerken, alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için yasal işlemler de başladı.

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ALACAKLILARA 1 AY SÜRE

Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği aktarıldı. Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu. Kritik süreçte ilk toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.

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