Geçtiğimiz hafta 13 beyaz et üreticisine yönelik denetim kayyımı atanmasının ardından sektöre yönelik denetimler devam ediyor. Sahaya inen Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarına yönelik inceleme kapsamında İstanbul'daki marketlere 10,1 milyon lira ceza kesti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında, olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişlerince gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır." bilgisi verildi.

İSTANBUL'DAKİ MARKETLERE CEZA YAĞDI

Açıklamada, Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada incelemeler yapıldığı, elde edilen tespitlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantı sonucunda alınan karara dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında, olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

ÜNLÜ MARKALARA DENETİM KAYYIMI

Öte yandan geçtiğimiz hafta aralarında beyaz et üreticilerine yönelik bir operasyon başlatılmıştı. Fiyat hareketleri nedeniyle ünlü markaların da bulunduğu 13 beyaz et üreticisine denetim kayyımı atanmıştı.

Kayyım kararı çıkan 13 şirket ise şöyle:

Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.

Orvital Organik Gıda Ürün ve Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

AS Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bakpiliç Entegre Tavukçuluk Anonim Şirketi

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi

Bupiliç Entegre Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ak Piliç Ticaret Limited Şirketi

Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi

Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Ay-Pi Tavukçuluk Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gedik)

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