Haftanın kitaplarında bu hafta “Fatih’in Evi”, “Uğul” ve “Milyarderler Gelir Vergisi Ödemiyor Buna Bir Son Vereceğiz” okurlarını bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Haftanın kitapları | Fatih’in Evi

TOPKAPI SARAYI ASLINDA FATİH’İN EVİ!

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u aldıktan sonra inşa ettirdiği Topkapı Sarayı, Osmanlının en ihtişamlı devirlerine şahitlik etmiş bir merkezdir. Ancak aynı zamanda Padişah’ın evidir. Düzenlediği tarih turlarıyla ve kitaplarındaki akıcı anlatımıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren Talha Uğurluel, Timaş Yayınlarından çıkan “Fatih’in Evi” adlı eserinde okuyucusunu bu sarayın Has Bahçe’sinin avlularında ve koridorlarında dolaştırıyor.

Okurlarını alıp her satırıyla tarihin yaşayan dokusunun içine çekiyor. Fatih Sultan Mehmed’den klasik dönemlerinin sonuna kadar uzanan bir zaman diliminde, padişahların gerçekten nerede yaşadığını, nasıl bir ortamda devlet idare ettiklerini ve başlarının üstünde taşıdıkları Mukaddes Emanetleri anlatıyor. Uğurluel, Topkapı Sarayı’nı bir ziyaret durağının ötesinde ele alarak asırlardır ayakta duran muazzam yapının kodlarını gözler önüne seriyor.

Haftanın kitapları | Fatih’in Evi

KAYIP MAHALLELERDE GEÇEN HİKÂYELER

2024 Fakir Baykurt Öykü Ödülü’ne layık görülen “Hayatında Değil Yerin”in yazarı Utku Yıldırım’ın hikâye türündeki yeni eseri “Uğul” raflarda yerini aldı. Everest Yayınları etiketiyle okura sunulan eserde 10 başlıkta farklı hikâyeler yer alıyor.

Yazar Yıldırım, okuyucusunu fakirliğin, dönüşümün ve kaybolan mahallelerin içinden geçen güçlü atmosferlere dâhil ediyor. Bu öykülerde yaşananlar tuhaf, bitimsiz bir çatlağın içine sızıyor. Kardeşlik bir deniz kıyısında kırılıyor, mahalleler önce düşte yıkılıyor, aileleri dev cisimde bir sessizlik yutuyor. Havuzun dibindeki menekşe, ayakkabı tamircisinin barakası, minibüs caddesinin egzoz dumanı ya da çocukların kurduğu oyunlar kendi hikâyelerini anlatıyor.

Haftanın kitapları | Fatih’in Evi

MİLYARDERLER GELİR VERGİSİ ÖDEMİYOR!

Uzun yıllardır vergi eşitliği gibi konularda çalışan Fransız ekonomist Gabriel Zucman “Milyarderler Gelir Vergisi Ödemiyor Buna Bir Son Vereceğiz” adlı eserinde çarpıcı bir realiteye parmak basıyor: Ultra zenginler, milyarderler hiç gelir vergisi ödemiyorlar!

2024’te Rio de Janeiro’da toplanan G-20 zirvesinde, Brezilya dünya milyarderlerinin servetlerinden yıllık %2 oranında bir vergi alınmasını teklif etti. Bu teklifin de fikir babası olan Zucman, Fransa örneğini rakamlarla ele aldığı bu çalışmada ultra zenginlere getirilecek düşük oranlı bir “taban vergi” ile adaletsizliğin giderileceğini savunuyor. Eser, Türkiye İş Bankası Yayınları etiketiyle Türk okuruna sunuluyor.

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