Kimsenin Erdoğan sonrasına hazırlandığı yok

Zaman zaman muhalif medyada ve sosyal medya mecralarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine kim gelir?" diye gereksiz bir tartışma yapıyorlar. Şamil Tayyar ve Mücahit Birinci’nin bahsettikleri apayrı bir konu. Onların dediklerinin Erdoğan sonrasıyla alakası yok.

Muhalifler tartışacak konu bulamayınca mecburen "Erdoğan sonrası kim aday olur?" diye boş bir tartışma yapıyorlar. Bir kere Sayın Erdoğan 2028’e kadar görevinin başında. Tekrar aday olup seçildiği takdirde 2033’e kadar görevine devam edecek. Yani "Erdoğan sonrası..." diye bir tartışmayı şimdiden başlatmak akıllıca değil.

Türk sağında liderler etkin ve güçlü olur. Erdoğan hem etkin hem de kitlesine hâkim. O yüzden de liderlik sağ muhafazakâr kitlede belirgin bir gücü içinde barındırır. Sizi kitlenizin sevmesi ve bağrına basması çok önemlidir.

Erdoğan gibi çok güçlü liderlerin olduğu yerde sonraki seçimlerde kim aday olur gibi hesap yapmak çok mantıksızdır...

Türkiye’de lider olmak kitleler açısından çok önemlidir. Çünkü halk liderin dayanıklılığını ve kendisinden yana olmasını ister. Erdoğan çok badireler atlattı ve her sıkıntılı anı aştı. Asla geri basmadı. Korkmadı. Halk da onu sevdi. Vesayet odaklarına sert durdu. Askerî vesayet ve FETÖ gibi oluşumları silindir gibi ezdi. Hizmet anlamında kimsenin yapamadıklarını yaptı.

Böyle bir liderin olduğu yerde kimse sonrasını hesaplamaz. Eğer Erdoğan sonrasına plan yapan varsa bu, açığa çıkar ve bu planı yapan kişi kitleler tarafından hoş karşılanmaz. Hatta "hain" olarak bile görülür...

Erdoğan’ın gücü, milletten aldığı güçtür. Demokrasilerde zaten liderlerin yakıtı millettir. Diğer türlü güçler hem sanaldır hem de geçicidir. Bilmeyen de bunu sandıkta öğrenir...

Özgür Özel için yeni parti dışında alternatif yok

Özgür Özel’in CHP içinde kalarak bir şeyler yapması imkânsız. Artık CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nun...

CHP seçmeni ağırlıklı olarak Özgür Özel’den yana. Bu bariz belli. Ancak bu gücü enerjiye çevirip olumlu kullanmak Özgür Özel’e bağlı. CHP içinde kalarak bir şeyler yapalım derse işi çok zor. İşte liderlik de böyle anlarda belli olur. Kitleler arkanızdan geliyorsa risk almalısınız. Özgür Özel’in arkasından geniş kitleler gelmiyor. Sadece CHP seçmeni var arkasında...

Şayet ayrı parti kurmazsa o seçmen de uzaklaşır. İlla Kemal Beye gitmez oyları. Diğer küçük partilerin oyları artar...

Özgür Özel parti kurmazsa CHP seçmeninin ciddi bir kesimi sandığa da gitmez...

Özgür Özel enerjiyi "kuvveden fiile mi çevirecek, yoksa heba mı edecek?" bekleyip göreceğiz...

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