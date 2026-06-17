Hatay merkezli 14 ilde vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldıran örgüte düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zararı uğrattıkları tespit edilen 154 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılırken, 4'ü tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 12 Mayıs'ta Hatay merkezli 14 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik" ve "resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyeleri olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

14 ilde ‘usulsüz sağlık raporu’ çetesine baskın! 10 gözaltı, 4 tutuklama

USULSÜZ SAĞLIK RAPORU

Vatandaşlara usulsüz sağlık raporu aldırarak kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zararı uğrattıkları tespit edilen 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

14 ilde ‘usulsüz sağlık raporu’ çetesine baskın! 10 gözaltı, 4 tutuklama

200 MİLYON TL’LİK ZARAR

Yapılan aramalarda 6 ajanda, 1 hard disk, 11 adet başka şahıslara ait sağlık raporu, 12 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; malulen emeklilik, bakım aylığı, ÖTV muafiyetli araç alımı ve sosyal yardım almak amacıyla usulsüz sağlık kurulu raporu temin ettikleri, bu yöntemle kamuyu yaklaşık 200 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

14 ilde ‘usulsüz sağlık raporu’ çetesine baskın! 10 gözaltı, 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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