Yunus Emre Enstitüsü’nde milyonluk vurgun soruşturmasında kritik gelişme! Şeref Ateş gözaltına alındı

Yunus Emre Enstitüsü’nde naylon faturalar ile 300 milyon liranın üzerinde vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptığı Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş'in gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Şeref Ateş

NE OLMUŞTU?

Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutunun ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapılmış, Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait 1458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya da el konulmuştu.