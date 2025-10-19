Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KKTC sandığa gidiyor! Bakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' mesajı

KKTC sandığa gidiyor! Bakan Fidan'dan 'hayırlı olsun' mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında paylaşım yaptı. Bakan Fidan "Seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC’deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladığı paylaşımında, "Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

