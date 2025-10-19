Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı

Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı

Güncelleme:
Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlk yerli, elektrikli uçan araba AirCar 99 bin dolardan satışa çıktı. Bir haftada 100 ön sipariş alarak, dünyanın en çok talep gören uçan araba projesi oldu.

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin ilk yerli elektrikli uçan otomobili AirCar satışa çıktı. AirCar, 1 Ekim’de ön siparişe açıldıktan sonra bir haftada aldığı 100 adeti geçen ön sipariş talebi ile dünyanın en kısa sürede en çok talep gören uçan araba projesi oldu. 2027 üretim kotası yalnızca bir hafta içerisinde dolarken, siparişler Türkiye, ABD, Almanya, Katar ve İrlanda gibi farklı ülkelerden geldi. Her biri 99 bin dolar fiyatla satışa sunulan AirCar, şimdiden 2028 teslimat dönemine yönelik ön talep toplamaya başladı.

Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı - 1. Resim

AirCar CEO’su Eray Altunbozar 2028 yılında seri üretime geçmeyi planladıklarını belirterek, “Bu sonuç yalnızca bir ticari başarı değil; insanların artık kişisel uçuş teknolojilerine hazır olduğunun ispatıdır. İlk aşamada pilotlu uçuşlarla teknolojimizi gösterdik, ardından ön satışla talebi doğruladık. Şimdi ise üçüncü ve en önemli aşamaya, ilk üretim sürecine geçiyoruz. Bu adım, AirCar’ın bugüne kadar elde ettiği başarıların bir üst seviyeye taşınması anlamına geliyor. Seri üretime geçişle birlikte, AirCar LSA modelinin dünya çapındaki kullanıcılarına ulaşması ve kişisel uçuşun yaygınlaşması hedefleniyor. Kısacası, gökyüzünde bir devrim başlıyor” dedi.

AirCar, kısa süre içinde tek kişilik ultralight eVTOL modelinin lansmanını daha erişilebilir bir bütçe olan 49,900 $ ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu modelin 2026 yılı itibarıyla satışa sunulması ve teslim edilmesi bekleniyor.

