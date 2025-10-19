Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin ilk yerli elektrikli uçan otomobili AirCar satışa çıktı. AirCar, 1 Ekim’de ön siparişe açıldıktan sonra bir haftada aldığı 100 adeti geçen ön sipariş talebi ile dünyanın en kısa sürede en çok talep gören uçan araba projesi oldu. 2027 üretim kotası yalnızca bir hafta içerisinde dolarken, siparişler Türkiye, ABD, Almanya, Katar ve İrlanda gibi farklı ülkelerden geldi. Her biri 99 bin dolar fiyatla satışa sunulan AirCar, şimdiden 2028 teslimat dönemine yönelik ön talep toplamaya başladı.

AirCar CEO’su Eray Altunbozar 2028 yılında seri üretime geçmeyi planladıklarını belirterek, “Bu sonuç yalnızca bir ticari başarı değil; insanların artık kişisel uçuş teknolojilerine hazır olduğunun ispatıdır. İlk aşamada pilotlu uçuşlarla teknolojimizi gösterdik, ardından ön satışla talebi doğruladık. Şimdi ise üçüncü ve en önemli aşamaya, ilk üretim sürecine geçiyoruz. Bu adım, AirCar’ın bugüne kadar elde ettiği başarıların bir üst seviyeye taşınması anlamına geliyor. Seri üretime geçişle birlikte, AirCar LSA modelinin dünya çapındaki kullanıcılarına ulaşması ve kişisel uçuşun yaygınlaşması hedefleniyor. Kısacası, gökyüzünde bir devrim başlıyor” dedi.