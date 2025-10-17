Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > TikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi!

TikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi!
TikTok, Canlı Yayın, Türkiye, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

TikTok, 2025’in ikinci çeyreğinde topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dünya genelinde 189 milyondan, Türkiye’de ise 4 milyondan fazla videoyu kaldırdı.

TikTok, özellikle genç kullanıcıların güvenliği için içerik denetimini ve canlı yayınlardaki kontrolünü iki katına çıkardı.

TikTok, 2025’in nisan-haziran dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’nu yayımladı. Rapora göre platform, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı.

Kaldırılan içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 90’ından fazlası ise tek bir görüntüleme almadan silindi. Kullanıcı bildirimiyle tespit edilen içeriklerin yüzde 80,6’sı ortalama 2 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Türkiye’de de TikTok’un içerik güvenliği önlemleri dikkat çekti. Aynı dönemde 4 milyon 431 bin 182 video, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,4’ü bildirimsiz olarak, yüzde 97’si ise 24 saat içinde sistemden çıkarıldı.

CANLI YAYINLARDA SIKI DENETİM

TikTok’un içerik denetim sistemleri, aynı dönemde 36 milyondan fazla canlı yayını topluluk kurallarını ihlal ettiği için sonlandırdı. Bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 100 artış gösteren bu oran, platformun canlı yayın güvenliğine verdiği önemi ortaya koydu.

GENÇ KULLANICILARIN GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Kaldırılan içeriklerin yüzde 30,6’sını hassas içerikler, yüzde 30,5’ini ise ticari aktiviteler oluşturdu. TikTok, “genç kullanıcıların dijital güvenliği” kapsamında kaldırılan içeriklerin yüzde 94,4’ünün hiç görüntülenmeden silindiğini belirtti.

Ayrıca 13 yaş altı olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

REKLAMLARDA DA SIKI FİLTRE

Raporda, reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 8 milyondan fazla reklam, politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu ihlallerin büyük bölümü, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonlar sonucunda gerçekleşti.

TikTok, paylaştığı raporla birlikte, hem kullanıcı güvenliğini hem de dijital refahı koruma konusundaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ağabeyini öldürüp ahırın temeline gömmüştü: 14 yıl sonra gelen itiraf! "Korktum"Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? İşte eksik ve sakat oyuncular!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turkcell, Vodafone, Türk Telekom... 5G ihalesini kazananlar belli oldu! - Teknoloji5G için 3.5 milyar dolarlık teklif!Japonlar bunu da yaptı! Parmağınızı bile kıpırdatmadan duş almak artık mümkün... - TeknolojiParmağınızı oynatmadan duş almak artık mümkün5G ihalesi öncesi önemli açıklamalar! Canlı yayında test etti: 10 kat daha hızlı - TeknolojiCanlı yayında test etti: 10 kat daha hızlıInstagram'dan 18 yaş altı kullanıcılar için yeni karar! Artık onlara gösterilmeyecek - TeknolojiInstagram'dan 18 yaş altı için yeni kararÇocuklara sosyal medya yasağına küresel destek: Psikolojik gelişimlerini etkiliyor - TeknolojiÇocuklara sosyal medya yasağına küresel destek102. Yıl hediyesi! ALTAY Tankı 28 Ekim'de göreve başlıyor - Teknoloji28 Ekim'de göreve başlıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...