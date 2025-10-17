TikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi!

TikTok, özellikle genç kullanıcıların güvenliği için içerik denetimini ve canlı yayınlardaki kontrolünü iki katına çıkardı.

TikTok, 2025’in nisan-haziran dönemine ait Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’nu yayımladı. Rapora göre platform, topluluk kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 189 milyondan fazla videoyu yayından kaldırdı.

Kaldırılan içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 90’ından fazlası ise tek bir görüntüleme almadan silindi. Kullanıcı bildirimiyle tespit edilen içeriklerin yüzde 80,6’sı ortalama 2 saat içinde platformdan kaldırıldı.

Türkiye’de de TikTok’un içerik güvenliği önlemleri dikkat çekti. Aynı dönemde 4 milyon 431 bin 182 video, topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,4’ü bildirimsiz olarak, yüzde 97’si ise 24 saat içinde sistemden çıkarıldı.

CANLI YAYINLARDA SIKI DENETİM

TikTok’un içerik denetim sistemleri, aynı dönemde 36 milyondan fazla canlı yayını topluluk kurallarını ihlal ettiği için sonlandırdı. Bir önceki döneme göre yaklaşık yüzde 100 artış gösteren bu oran, platformun canlı yayın güvenliğine verdiği önemi ortaya koydu.

GENÇ KULLAN ICILARIN G ÜVENLİ Ğİ ÖN PLANDA

Kaldırılan içeriklerin yüzde 30,6’sını hassas içerikler, yüzde 30,5’ini ise ticari aktiviteler oluşturdu. TikTok, “genç kullanıcıların dijital güvenliği” kapsamında kaldırılan içeriklerin yüzde 94,4’ünün hiç görüntülenmeden silindiğini belirtti.

Ayrıca 13 yaş altı olduğu tespit edilen 25 milyondan fazla hesap, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

REKLAMLARDA DA SIKI FİLTRE

Raporda, reklam politikalarına aykırı hareket eden reklam verenlere yönelik denetimlerin de artırıldığı belirtildi. Bu kapsamda 8 milyondan fazla reklam, politikaları ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu ihlallerin büyük bölümü, doğrudan hesap düzeyinde alınan aksiyonlar sonucunda gerçekleşti.

TikTok, paylaştığı raporla birlikte, hem kullanıcı güvenliğini hem de dijital refahı koruma konusundaki kararlılığını yineledi.