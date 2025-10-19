Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı

ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ASUS Republic of Gamers (ROG), oyuncular için sıfırdan tasarlanan yeni ROG Xbox Ally Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu.

ÖMER TEMÜR - ASUS e-Store, Hepsiburada ve Mediamarkt üzerinden satışa çıkan ROG Xbox Ally’nin fiyatı 37.999 TL, Xbox Ally X’in fiyatı ise 58.999 TL olarak belirlendi.

Hepsiburada’dan satın alanlar için peşin fiyatına 9 taksit imkânı sunuluyor. Xbox ekibiyle ortak geliştirilen yeni nesil el konsolları, Xbox deneyimini tam ekran olarak el cihazına taşıyor ve PC oyun dünyasıyla birleştiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Oppo ve Omix yeni modellerini tanıttıDünyaca ünlü isimler markasının yüzü olmuştu: Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oppo ve Omix yeni modellerini tanıttı - TeknolojiOppo ve Omix yeni modellerini tanıttıGM’den 5G’ye yerli destek - TeknolojiGM’den 5G’ye yerli destekTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım! - TeknolojiTürkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı - TeknolojiSatışlar patladı, dünyada bir ilki başardıkGök Vatan'ın savunması olacak! Çelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurdu - TeknolojiÇelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurduTurkcell'den 5G için yerli üretime destek: Uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacak - TeknolojiTurkcell, uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacak
Sonraki Haber Yükleniyor...