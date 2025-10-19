ROG Xbox Ally Serisi Türkiye’de satışa çıktı

ÖMER TEMÜR - ASUS e-Store, Hepsiburada ve Mediamarkt üzerinden satışa çıkan ROG Xbox Ally’nin fiyatı 37.999 TL, Xbox Ally X’in fiyatı ise 58.999 TL olarak belirlendi.

Hepsiburada’dan satın alanlar için peşin fiyatına 9 taksit imkânı sunuluyor. Xbox ekibiyle ortak geliştirilen yeni nesil el konsolları, Xbox deneyimini tam ekran olarak el cihazına taşıyor ve PC oyun dünyasıyla birleştiriyor.