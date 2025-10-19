Türkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!

ÖMER TEMÜR - HIT-veri merkezi çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye’ye yeni veri merkezlerinin kazandırılacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hedefimiz veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden 2030 yılında 1 GW’a yükseltmek. HIT-yapay zekâ çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zekâ temelli dijital dönüşümü hızlandıracağız. HIT-kuantum çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerini ülkemize kazandıracağız. HIT-endüstriyel robot çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. 2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken, bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz” dedi. İlgili Haber Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı