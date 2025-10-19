Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!

Türkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye’den yüksek teknolojiye 30 milyar dolar yatırım!
Türkiye, Yatırım, Veri Merkezi, Yapay Zeka, Haber
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında HIT-veri merkezi çağrısı, HIT-yapay zekâ çağrısı, HIT-kuantum çağrısı ve HIT-endüstriyel robot çağrısı olmak üzere 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini duyurdu. Kacır, HIT-30 programıyla 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji yatırımının hayata geçirileceğini söyledi.

ÖMER TEMÜR - HIT-veri merkezi çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye’ye yeni veri merkezlerinin kazandırılacağını vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Hedefimiz veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden 2030 yılında 1 GW’a yükseltmek. HIT-yapay zekâ çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zekâ temelli dijital dönüşümü hızlandıracağız. HIT-kuantum çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerini ülkemize kazandıracağız. HIT-endüstriyel robot çağrısı ile robot teknolojilerini sadece kullanan değil, geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke olmayı hedefliyoruz. 2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken, bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldıAvrupa'dan ekonomik endişeler artıyor! "Ayaklanma ve isyan çıkabilir..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oppo ve Omix yeni modellerini tanıttı - TeknolojiOppo ve Omix yeni modellerini tanıttıGM’den 5G’ye yerli destek - TeknolojiGM’den 5G’ye yerli destekYerli uçan arabaya rekor talep! Bir haftada tamamı satıldı - TeknolojiSatışlar patladı, dünyada bir ilki başardıkGök Vatan'ın savunması olacak! Çelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurdu - TeknolojiÇelik Kubbe'nin Hisar'ı tam isabetle vurduTurkcell'den 5G için yerli üretime destek: Uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacak - TeknolojiTurkcell, uygun fiyatlı 100 bin telefon dağıtacakTikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi! - TeknolojiTikTok’tan rekor temizlik: Türkiye’de 4 milyondan fazla video silindi!
Sonraki Haber Yükleniyor...