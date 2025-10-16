Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Kacır'dan 2 yeni sanayi bölgesi müjdesi! OSB sayısını 371'e çıkardık

Bakan Kacır'dan 2 yeni sanayi bölgesi müjdesi! OSB sayısını 371'e çıkardık

- Güncelleme:
Bakan Kacır'dan 2 yeni sanayi bölgesi müjdesi! OSB sayısını 371'e çıkardık
Bakan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin OSB’lerinin 23 yılda hızla büyüyerek sayısının 191’den 371’e, alanının 48 binden 130 bin hektara, istihdamın ise 415 binden 2,7 milyona çıktığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim üsleri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’lerinin büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik” açıklamasında bulundu.

