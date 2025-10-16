Bakan Kacır'dan 2 yeni sanayi bölgesi müjdesi! OSB sayısını 371'e çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin üretim üsleri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)’lerinin büyümeye devam ettiğine dikkati çekerek, “Ankara Anadolu Geri Dönüşümcüleri İhtisas OSB ve Çorum Merkez 2. OSB şehirlerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Son 23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e, toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık. OSB’lerde üretimde olan yatırım yeri sayısını 11 binden 60 bine, istihdamı 415 binden 2 milyon 700 bine yükselttik” açıklamasında bulundu.