Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar 'Boğa Rallisi' yaşarız

ÖMER TEMUR - Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı bu yıl 30. kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

22-25 Ekim tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek fuara 130 ülkeden 80 bin katılımcı bekleniyor.

Dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack’ın üç senede bir 200 bin kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ise her yıl ortalama 80 bin kişiyi ağırlıyor. Dünyanın hemen her ülkesinden katılımcılar ve alım heyetleri geliyor. Bu organizasyon Türkiye ambalaj endüstrisinin dünyaya açılan kapısı hâline geldi” dedi.

Ambalaj sanayisinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çeken Sarıbekir, sektörün ihracat performansının artış eğiliminde olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre 2025’in ilk altı ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Sarıbekir, “Ambalaj sektörü yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sağladık. 2024’ü 6,9 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık; bu yıl ise yüzde 6 artışla 7 milyar dolar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıldan itibaren işlerin açılmasını beklediğini dile getiren Sarıbekir, “Rusya-Ukrayna savaşı şu an bitmiş değil, ama belki 3-6 ay içinde sona erecek. Aynı şekilde Irak ve Suriye’de durumlar normalleşiyor, Gazze’de imzalar atıldı ve Orta Doğu’da yeniden yapılanma süreci var. Böyle baktığımızda şu anda borsacı tabiriyle ‘ayı piyasasındayız’, ama önümüzdeki yıldan itibaren 2030’a kadar bir ‘boğa rallisi’ yaşayacağımıza inanıyorum. Ekonomi açıldığında bunu ilk biz ambalaj üreticileri hissederiz. Çünkü yeni ürünler çıkar ve raflar dolmaya başlar. Ukrayna’daki raflar boş, dolacak; Rusya’daki raflar dolacak; güneyimizdeki raflar dolacak. Bu durum için ciddi bir ambalaj ihtiyacı oluşacak. 2030 için koyduğumuz 10 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum” dedi.

AMBALAJDA KÜRESEL VİTRİN

Türk ambalaj sanayisini dünya pazarlarına taşıyan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 22-25 Ekim tarihleri arasında 130 ülkeden 80 bin katılımcıyı ağırlayacak.

AMBALAJ ATIĞI İTHALATI YASAKLANMALI

Türkiye’nin ambalaj atığı ithal eden bir ülke olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, ithalatın yasaklanmasını talep etti. Sarıbekir, “Avrupa’nın çöpünü getiriyoruz, çünkü burada granül yapıyoruz. Ama kendi atığımızı kullanamıyoruz; çünkü ambalaj atıkları evsel atıklarla karışıyor ve çöpe gidiyor. Bunu çözmemiz lazım. Kendi atığımızı temiz biçimde toplarsak, geri dönüştürüp ekonomimize kazandırabiliriz. Ambalaj atığı ithalatı kademeli biçimde yasaklanmalı ve yerli atık geri dönüşüm altyapısı güçlendirilmelidir” dedi.