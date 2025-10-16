Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar 'Boğa Rallisi' yaşarız

Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar 'Boğa Rallisi' yaşarız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar &#039;Boğa Rallisi&#039; yaşarız
Ambalaj, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Rusya, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ambalaj sanayisi, 2025 sonunda 7 milyar dolarlık ihracat öngörüyor. Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu’daki yeniden yapılanma süreciyle birlikte sektör, 2030’a kadar güçlü bir büyüme trendiyle 10 milyar dolar ihracatı hedefliyor.

ÖMER TEMUR -  Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı bu yıl 30. kez kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

22-25 Ekim tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek fuara 130 ülkeden 80 bin katılımcı bekleniyor.

Dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack’ın üç senede bir 200 bin kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ise her yıl ortalama 80 bin kişiyi ağırlıyor. Dünyanın hemen her ülkesinden katılımcılar ve alım heyetleri geliyor. Bu organizasyon Türkiye ambalaj endüstrisinin dünyaya açılan kapısı hâline geldi” dedi.

Ambalaj sektöründe hedef 10 milyar dolar ihracat! 2030 yılına kadar 'Boğa Rallisi' yaşarız - 1. Resim

Ambalaj sanayisinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çeken Sarıbekir, sektörün ihracat performansının artış eğiliminde olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre 2025’in ilk altı ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Sarıbekir, “Ambalaj sektörü yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sağladık. 2024’ü 6,9 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık; bu yıl ise yüzde 6 artışla 7 milyar dolar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıldan itibaren işlerin açılmasını beklediğini dile getiren Sarıbekir, “Rusya-Ukrayna savaşı şu an bitmiş değil, ama belki 3-6 ay içinde sona erecek. Aynı şekilde Irak ve Suriye’de durumlar normalleşiyor, Gazze’de imzalar atıldı ve Orta Doğu’da yeniden yapılanma süreci var. Böyle baktığımızda şu anda borsacı tabiriyle ‘ayı piyasasındayız’, ama önümüzdeki yıldan itibaren 2030’a kadar bir ‘boğa rallisi’ yaşayacağımıza inanıyorum. Ekonomi açıldığında bunu ilk biz ambalaj üreticileri hissederiz. Çünkü yeni ürünler çıkar ve raflar dolmaya başlar. Ukrayna’daki raflar boş, dolacak; Rusya’daki raflar dolacak; güneyimizdeki raflar dolacak. Bu durum için ciddi bir ambalaj ihtiyacı oluşacak. 2030 için koyduğumuz 10 milyar dolarlık ihracat hedefini rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum” dedi.

AMBALAJDA KÜRESEL VİTRİN

Türk ambalaj sanayisini dünya pazarlarına taşıyan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 22-25 Ekim tarihleri arasında 130 ülkeden 80 bin katılımcıyı ağırlayacak.

AMBALAJ ATIĞI İTHALATI YASAKLANMALI

Türkiye’nin ambalaj atığı ithal eden bir ülke olduğuna dikkat çeken Sarıbekir, ithalatın yasaklanmasını talep etti. Sarıbekir, “Avrupa’nın çöpünü getiriyoruz, çünkü burada granül yapıyoruz. Ama kendi atığımızı kullanamıyoruz; çünkü ambalaj atıkları evsel atıklarla karışıyor ve çöpe gidiyor. Bunu çözmemiz lazım. Kendi atığımızı temiz biçimde toplarsak, geri dönüştürüp ekonomimize kazandırabiliriz. Ambalaj atığı ithalatı kademeli biçimde yasaklanmalı ve yerli atık geri dönüşüm altyapısı güçlendirilmelidir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alman gazeteciden kendi hükümetine eleştiri: Yerimiz saksının yanıAkıllı şarjla menzil endişesine son! "En Yakıt"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akıllı şarjla menzil endişesine son! "En Yakıt" - EkonomiAkıllı şarjla menzil endişesine son! "En Yakıt"Enerji piyasalarına şeffaflık geliyor! Manipülasyon yapanlara 20 milyon lira ceza - EkonomiEnerji piyasalarına şeffaflık geliyor!Villadan şehir merkezine dönüş yaşanıyor! 360 derece İstanbul manzaralı Çiftçi Towers Türkerler'de son 80 daire - EkonomiVilladan şehir merkezine dönüş yaşanıyor! 360 derece İstanbul manzaralı Çiftçi Towers Türkerler'de son 80 daireArtaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Çetinsaya: Ocakta konut kredi faizi yüzde 1,6 olur - EkonomiKonutta faiz düşüşü hızlanacak5G 1 yılda ülkeye yayılacak! Devletin kasasına en az 2,1 milyar dolar girecek - EkonomiDevletin kasasına en az 2,1 milyar dolar girecekBlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar - EkonomiBlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım!
Sonraki Haber Yükleniyor...