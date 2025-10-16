Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Çetinsaya: Ocakta konut kredi faizi yüzde 1,6 olur

ÖNDER ÇELİK - Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Artaş Holding, perakendedeki 30’uncu yılını, sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı ‘Perakendede 30 Yıl’ etkinliği ile kutladı.

1995 yılında Carousel AVM ile perakende yatırımlarına başlayan Artaş, bugün İstanbul, Kayseri ve Trabzon’da 450 bin metrekare kiralanabilir alan ve 150 bin metrekare cadde mağazasına ulaştı.

Etkinlikte konuşan Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Bundan sonrasında yeni AVM yapmamız çok zor. Mevcut olanları yenileyerek, canlandırarak ilerleyeceğiz” dedi.

HEDEF 50 BİN KONUT

Gayrimenkul sektöründe 45 yılda 45 bin konut ürettiğini anlatan Çetinsaya, “50. yılımda bu sayıyı 50 bine çıkarmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklamalarda bulunan Çetinsaya, ellerinde satılacak 400 konut bulunduğunu belirtti. İki ay içinde 3 bin konutluk 4 projeye başlayacaklarını ifade eden Çetinsaya, “Yılbaşı itibarıyla bunları satışa çıkaracağız” dedi.

Konut satışlarının 2026’da iyi olacağını belirten Çetinsaya, yıllık konut kredi faiz oranının yüzde 20 civarına geleceğini vurguladı. Ocak 2026 itibarıyla aylık yüzde 1,6’dan konut kredisi kullandırılacağını ve vadenin 5 yıl olmasını beklediğini söyledi.

ELİMİZDEKİNİ KAÇIRDIK

Pandemi döneminde kiraya getirilen tavan uygulamasının kiraları artırdığını belirten Çetinsaya, Türkiye’nin kısıtlamalar dönemini çok kötü geçirdiğini, kiraya karşı olduğunu ve herkesin bir evi olmasını savunduğunu söyledi.

Metrekare maliyetinin dolar bazında iki yılda yüzde 50 arttığını anlatan Çetinsaya, Dubai’de yıllık konut satışının 124 milyar dolar olmasına karşın Türkiye’de bu rakamın 3,5 milyar doları geçmediğini belirtti. Gayrimenkul yatırımcısının yurt dışına gidişiyle ilgili olarak ise “Biz elimizdekini kaçırdık. Konut yatırımcılarını ürküttük” değerlendirmesini yaptı.