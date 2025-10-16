5G 1 yılda ülkeye yayılacak! Devletin kasasına en az 2,1 milyar dolar girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün ihalesi yapılacak ve Nisan 2026’da ilk sinyali alınacak 5G kapsama sürecinin yaklaşık bir yıl süreceğini açıkladı. Uraloğlu, 5G’nin nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi’nde; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi.

5G’ye geçişin bölge bölge olacağını bildiren Uraloğlu, “Süreç, tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki biraz daha uzun sürecek. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi ve değiştirilmesi gerekecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede ve en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak; bu bizim başlangıcımız. Onun altında bir bedel beklemiyoruz, üstünde olacak. Üç operatörümüz var, onların performansını göreceğiz ve rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz” dedi.

YÜZDE 60 YERLİLİK ÖNGÖRÜLÜYOR

5G’deki kazanımlara işaret eden Uraloğlu, “Bizim hazineye vereceğimiz gelir, 2 milyar 125 milyon doların üzerinde olacak. Türkiye ekonomisine katkısının milyarlarca dolar olduğunu söyleyebilirim. 4,5G’de yüzde 45’lik yerlilik oranı öngörmüştük; şu anki rakamımız yüzde 52’ye ulaşmış durumda. 5G’de ise yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının Türkiye’ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor; şartımızı böyle koyuyoruz” dedi.

ENERJİDE YÜZDE 30 TASARRUF

Hasdal–İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik bir alanda 5G ile akıllı ulaşım sistemlerinin deneneceğini belirten Uraloğlu, bu sistemle yapılan yollarda birkaç kilometre ileride bir kaza olduğunda sürücünün fiziksel olarak görmemesine rağmen kazayla ilgili uyarı alacağını söyledi.

Enerji verimliliği açısından 4,5G’ye göre yüzde 30 enerji tasarrufu sağlanacağını aktaran Uraloğlu, yaklaşık 85 milyon telefon kullanıcısının abone olduğunu belirterek, “Bunların 22 milyonu, yani dörtte biri 5G uyumlu telefon. SIM kart açısından da 4,5G kullananlar zaten uyumlu, onlarda bir problem yok. Operatörlerin 4,5G yükümlülüğü nüfusun yüzde 95’ini kapsıyordu. 5G burada ciddi bir katkı sağlayacak; yüzde 95 olan oranları 97’lere, 98’lere, hatta yüzde 100’e yaklaştırma imkânımız olacak” ifadelerini kullandı.

BTK’DA 5G TESTİ YAPTI

Bakan Uraloğlu, 5G ile yapılan testlerde 100 megabit ile 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştıklarını aktardı. BTK’da gerçekleştirilen özel yayınında 5G teknolojilerinin sergilendiği stantları gezen Uraloğlu, 5G hız testi de yaptı. Uraloğlu “İlk etapta indirme hızı 1.876 megabite kadar çıktı. Gönderme hızı 175 megabitler civarında, bu bizim için yeterli. 4,5G’ye göre 10 kat daha fazla hıza eriştiğimiz rakamlar” dedi.